Хлопчика в обід поклали спати – більше він не прокинувся: під Києвом окупанти вбили 2-річну дитину

2-річний Степан від отриманих травм загинув на місці/ Фото: 24 канал

У селі Нові Петрівці у Вишгородському районі під Києвом через обстріл окупантами загинув 2-річний хлопчик. У будинок, де дитина перебувала з сім’єю, влучив ворожий снаряд. Врятувати хлопчика не вдалося – від отриманих травм він загинув на місці.

Через обстріл травми отримали ще троє людей, серед яких і мама загиблого Степана Шпака – вона зараз перебуває в реанімації. Про це повідомляє 24 канал.

Трагедія сталася 17 березня, поховали дитину у рідному селі у п’ятницю, 18 березня.

Як розповів протоієрей Церкви Покрови Пресвятої Богородиці Віктор Мамчур, мама якраз в обід поклала хлопчика спати. Потім почався обстріл з боку російських окупантів, і дитя, на жаль, уже не прокинулося.

Також він зазначив, що з початку війни РФ проти України з села виїхали майже всі діти. Зараз у населеному пункті лишилася тільки одна дитина, тому що її мама не хоче покидати межі села.

"Ми за це боремось, щоб наші діти не бачили цього страхіття. На жаль, ми маємо, що маємо,"– сказав він.

Під Києвом внаслідок обстрілу окупантами загинув 2-річний хлопчик/ Фото: 24 канал

Поруч з будинком загиблого 2-річного Степана є дитячий садок, школа мистецтв та інші житлові будинки. Вибухова хвиля пошкодила і їх.

За словами заступника сільського голови Ігоря Кучерявого, матір хлопчика та іншу маленьку дитину врятувало те, що під час влучання снаряда і вибуху на них вилетіли двері – вони стали своєрідним укриттям.

Згідно з даними Офісу генпрокурора України станом на ранок 19 березня, від початку вторгнення Росії в Україні уже загинули 112 дітей. Ще понад 140 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі через дії окупантів від зневоднення померла дитина. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти заблокували місто і спеціально виснажують і катують людей.

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