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"Чудес не буває": ситуація в Росії різко погіршиться, що сталось

Юрій Берендій
20 липня 2025, 14:43
2659
Російська економіка стрімко наближається до рецесії, і вже восени 2025 року ситуація може стати критичною, заявив економіст Володимир Мілов.
'Чудес не буває': ситуація в Росії різко погіршиться, що сталось
Ситуація в Росії різко погіршиться восени - що сталось / Колаж Главред, фото: 22 ОБМр, УНІАН

Про що сказав економіст Володимир Мілов:

  • Економічна ситуація в Росії важка
  • Технічно рецесія в Росії ще не зафіксована
  • Стан справ в Росії погіршиться восени 2025 року

Російська економіка стрімко котиться в рецесію. Західні санкції, війна та бюджетна діра поступово знищують цивільний сектор, а фінансові резерви Кремля — на межі вичерпання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст Володимир Мілов

"Ситуація важка: чудес не буває. Зараз, в середині 2025 року, повною мірою відчуваються наслідки західних санкцій, міжнародної ізоляції і того тягаря, який економіка несе через розв'язану Путіним війну. Все зійшлося одночасно: зростання економіки припинилося, і ключове слово, яке можна почути від чиновників в офіційних дискусіях, — "рецесія", тобто спад", - вказує він.

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Мілов зауважив, що технічно рецесія в Росії ще не зафіксована, адже у другому кварталі спостерігалося скорочення ВВП порівняно з першим (з урахуванням сезонного коригування), хоча в першому кварталі в річному вимірі Росстат ще фіксував зростання на 1,4 %, навіть попри те, що воно було значно нижчим за очікуване. Даних за другий квартал поки немає, однак усе частіше звучать прогнози, що і в другому, і в третьому кварталах економіка може просісти в усіх основних напрямках у порівнянні з минулим роком.

Водночас інфляція залишається на дуже високому рівні, і стримати її поки не вдається — розмови про її сповільнення, на думку експерта, є передчасними. Саме через це Центробанк утримує високу ключову ставку. За рівнем інфляції Росія нині займає друге місце серед країн G20, а за величиною ставки — дванадцяте у світі. Це призводить до надто дорогих кредитів і стримує ділову активність.

"Якщо ви послухаєте російську дискусію на цю тему, то помітите: занадто багато уваги зосереджено на ключовій ставці Центробанку. Хоча, на мій погляд, це ілюзія – тому що проблем набагато більше. Немає інвестицій, капітал продовжує витікати. Приватні інвестори, природно, в такій ситуації не приходять. Інвестиційний клімат — жахливий. Влада продовжує відбирати власність абсолютно неправовими методами, податки зростають. І зрозуміло, що в такій ситуації нічого рости не буде", - додав він.

Мілов зазначає, що єдиними секторами, які ще більш-менш функціонують, залишаються ті, що отримували державну підтримку в тій чи іншій формі. Проте й у цих галузях ситуація погіршується, оскільки фінансові ресурси держави стрімко скорочуються. Дефіцит бюджету досягає рекордних рівнів, і за чотири роки повномасштабної війни проти України влада так і не змогла взяти його під контроль.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Фінансові резерви, включно з коштами у Фонді національного добробуту, фактично вичерпані. Вже зараз внесено зміни до чинного федерального бюджету, згідно з якими скорочуються витрати на ключові сфери — зокрема, на аграрний сектор та галузь електроніки.

"Я думаю, ситуація погіршиться восени, коли буде обговорюватися бюджет на 2026 рік. Це буде перший раз, коли країна підійде до 1 січня без значних фінансових резервів — уряд їх просто проїв. У попередні роки влада активно нарощувала витрати як на військовий сектор, так і на підтримку цивільного сектора економіки — тому що без державних грошей, як я сказав, вони не можуть. Тепер такої можливості немає. Що вони будуть робити — незрозуміло. Все сповільнюється, інфляція залишається високою. Загалом, всі проблеми зійшлися в одній точці. Пам'ятаєте, прогнозували серйозні труднощі російської економіки через санкції? Ось вони і настали. Просто, на жаль, це трохи відкладено", - резюмував він.

Економіка Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії постійно бракує фінансів. Утримання навіть нинішнього рівня бойових дій вимагає щорічного різкого зростання військових витрат на кілька трильйонів рублів. Про це заявив російський економіст Володимир Мілов.

Тим часом економіка РФ перебуває в стані глибокого застою та вже не демонструє жодних ознак реального зростання. Такий висновок зробили аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), який тісно співпрацює з російськими держструктурами.

За словами економіста, доктора наук Ігоря Ліпсіца, Росія ризикує повторити шлях Північної Кореї, адже її економіка дедалі більше деградуватиме, спрощуватиметься, відставатиме від світу, а рівень життя — невпинно падатиме.

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Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету.

З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики.

З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір".

У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

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