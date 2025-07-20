Росія вкрала єдиний український авіаносець - в ВМС вперше розкрили деталі

РФ вкрала авіаносець "Адмірал Кузнєцов" під час поділу Чорноморського флоту, однак замість гордості той став для Кремля проблемою, зазначили в ВМС.

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В ВМС вперше розповіли деталі викрадення авіаносця в України / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Про що сказав Плетенчук:

Росія вкрала авіаносець "Адмірал Кузнєцов", висадивши українську команду на березі

Цей авіаносець був побудований в Миколаєві

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" замість демонстрації сили - став проблемою для Росії

Росія привласнила авіаносець "Адмірал Кузнєцов" під час поділу Чорноморського флоту в 1991 році. Це єдиний авіаносний корабель, який РФ має на озброєнні, оскільки за понад 30 років так і не спромоглася збудувати жодного власного. Більше того, цей корабель, зведений у Миколаєві, постійно ламається, димить і не здатен повноцінно виконувати бойові завдання. Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами навіть за 70 років існування СРСР не було створено жодного повноцінного авіаносця, а Росія, маючи вдвічі менше часу, лише викрала в України один авіаносноподібний український корабель.

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"Далеко не всі знають, що цей авіаносний крейсер був банально вкрадений. Коли відбувався розподіл Чорноморського флоту, вони (росіяни – ред.) просто фактично українську частину команди залишили на березі, перегнали його в такому терміновому порядку на північ і включили до складу Північного флоту. Але щастя крадене, як ви бачите, їм не принесло", – пояснив Плетенчук.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має численні технічні несправності — проблеми з машинним відділенням, катапультами та аерофінішерами, а також неодноразово втрачав хід повністю.

Окрім технічних проблем, у Росії немає й відповідної палубної авіації для його ефективного використання.

"Це ціла культура, еволюція, школа. Американці й британці розвивали це десятиліттями. А коли у вас один-єдиний аварійний корабель, який не можете довести до ладу, про яку потугу йдеться?" — підсумував він.

За словами Плетенчука, цей корабель перетворився для Кремля не на символ сили, а на витратну і складну в експлуатації проблему, яку здебільшого доводиться буксирувати, бо самостійно він майже не пливе.

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Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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