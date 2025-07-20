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Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека

Марія Николишин
20 липня 2025, 12:02
729
Синоптик поділився прогнозом погоди в Україні з 21 до 27 липня.
Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека
Прогноз погоди на тиждень / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні наступного тижня
  • В яких областях можливі дощі та грози

Погода в Україні наступного тижня буде нестійкою, з коливаннями температури та опадами. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів.

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"При цьому, температурні показники виявляться трохи вищими за кліматичну норму, особливо в південних та східних регіонах, де стовпчики термометрів нерідко досягатимуть позначок +35…+38 °С", - наголосив він.

Погода в Україні 21 липня

У понеділок, 21 липня, у центральних, північних та північно-східних областях України під впливом області зниженого тиску пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом. На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +14…+21 °С, вдень +24…+29 °С, у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті +30…+35 °С.

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека
Погода 21 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 22 липня

У вівторок, 22 липня, вночі без істотних опадів, подекуди слабкий туман. Вдень у західних, центральних та північних областях очікуються грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. У східних та південних регіонах переважно без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +24…+31 °С, у центральних, східних та південних областях вночі +17…+22 °С, у денний час +33…+38 °С, на півдні Одещини до +40 °С.

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека
Погода 22 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 23 липня

У середу, 23 липня, вночі у північних, східних та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень на всій території України без опадів.

Температура повітря у південних та східних регіонах вночі становитиме +17...+22 °С, у денний час +31…+36 °С; на решті території країни вночі очікується +14...+19 °С, вдень +25...+30 °С.

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека
Погода 23 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 липня

У четвер, 24 липня, на більшій частині території України очікується погода без опадів, лише вдень та ввечері у західних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.

Температура повітря в південних та східних областях вночі становитиме +16...+21°С, у денний час +30…+35 °С; на решті території країни вночі очікується +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

Погода в Україні 25 липня

У п'ятницю, 25 липня, у західних областях, вдень також на крайній півночі України відбудуться короткочасні дощі. На Прикарпатті та Буковині можливий град та сильні шквали в денні години. У решті регіонів без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +16…+22 °С, вдень +26…+31 °С, у південній половині +32…+37 °С.

Погода в Україні 26 липня

У суботу, 26 липня, в західних областях, вдень також місцями у північних та центральних регіонах пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +22…+27 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

Погода в Україні 27 липня

У неділю, 27 липня, на Правобережжі України прогнозується нестійка погода з грозовими дощами та шквалами, на Лівобережжі суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +23…+29 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

Температура перевищить норму: в які області України увірветься нереальна спека
Тепловий удар / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 20 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха розповіла, що погода в Україні на поточних вихідних і наступного тижня буде дуже мінливою. Мінливість погоди буде спричинена циклоном й атмосферними фронтами. У більшості областей очікуються дощі.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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