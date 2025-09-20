Ударні дії на чотирьох напрямках: деталі просування ЗСУ на фронті

На Новопавлівському напрямку наші захисники провели успішні пошуково-ударні дії, результатом яких стало просування до 3 кілометрів.

У ЗСУ успіх на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

На Новопавлівському напрямку ЗСУ просунулися до 3 кілометрів

На Торецькому напрямку наші захисники просунулися на окремих ділянках до 300 метрів

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Від початку доби станом на цей час на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Як повідомляє прес-центр Генштабу ЗСУ, від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Студенок, Черкаське, Горки, Прогрес, Нововасилівка Сумської області; Карповичі, Блешня, Богданове Чернігівської області.

На Новопавлівському напрямку наші захисники провели успішні пошуково-ударні дії, результатом яких стало просування до 3 кілометрів і знищення значної кількості ворожої піхоти та взяття полонених. Від початку доби наші захисники зупинили шість штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та в бік населених пунктів Березове і Нововасилівське, ще шість бойових зіткнень тривають.

На Торецькому напрямку наші захисники просунулися на окремих ділянках до 300 метрів і завдали втрат особовому складу противника, відбили вісім ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русина Яру, Полтавки, Софіївки. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у бік Мирного. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів і завдавши противнику втрат у живій силі.

"На Сіверському напрямку від початку доби противник тричі атакував у бік Дронівки. Внаслідок розвідувально-пошукових дій наші захисники досягли тактичного успіху, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому п'ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 115 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого та в бік Бочкового. Два зіткнення тривають.

Також зазначається, що на Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

За інформацією Генштабу, на Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку поблизу населеного пункту Часів Яр.

"На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Котліне, Вдале, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 17 атак", - ідеться в повідомленні.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Одне бойове зіткнення триває й досі. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір'я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Бої на сході: аналітики розкрили деталі

Українські Сили оборони досягли успіхів на східному фронті, відкинувши підрозділи російської армії.

Про це повідомляється у зведенні OSINT-проєкту DeepState, де йдеться про ефективні дії ЗСУ на Добропільському напрямку. Згідно з даними, українським військовим вдалося витіснити противника в районі Володимирівки.

Водночас наголошується, що російські війська продовжують просування на окремих ділянках фронту - зокрема, у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пробиваються біля Покровська. Окупаційна армія продовжує за всяку ціну просуватися на гарячих напрямках і, схоже, готує нову операцію.

Як повідомляв раніше Главред, українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що через провал у районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

