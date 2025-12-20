Рус
Смішна помилка з вагою у свідоцтві про народження підірвала Мережу

Сергій Кущ
20 грудня 2025, 16:01
Спочатку дівчина була шокована побаченим, але потім вирішила поставитися до ситуації з гумором.
Смішна помилка у вазі у свідоцтві про народження підірвала Мережу / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Зазвичай свідоцтво про народження роками зберігається у шухляді та майже не привертає уваги. Але для 24-річної Рубі Джейд звичайна перевірка документа обернулася інтернет-сенсацією.

Дівчина вперше за 15 років вирішила подивитися своє свідоцтво і виявила в ньому абсурдну помилку, яка миттєво зробила її героїнею TikTok, пише видання Mirror.

У своєму відео Рубі показала свідоцтво про народження свого брата - там вага була вказана цілком коректно: 3,65 кг. Після цього вона запропонувала підписникам вгадати, яку вагу вказано в її документі.

Відповідь приголомшила всіх: у графі стояла цифра 2200 кг, тобто 2,2 тонни. Такий "показник" повністю суперечить реальності - для порівняння, світовий рекорд найбільшого новонародженого, зафіксований 1879 року, становить лише 9,98 кг.

"Це був перший раз, коли я помітила цю помилку. Я навіть здивована, що моя мама не побачила її раніше - вона в мене справжня Діва, зазвичай саме вона першою помічає такі речі", - розповіла Рубі.

Спочатку дівчина була шокована побаченим, але потім вирішила поставитися до ситуації з гумором і поділитися знахідкою в соцмережах. Її ролик стрімко став вірусним і набрав понад 370 тисяч переглядів. У коментарях користувачі почали активно ділитися своїми історіями помилок в офіційних документах.

Один із підписників розповів, що його батька все життя звали Найлом, поки під час заміни паспорта в 50 років несподівано не з'ясувалося, що його справжнє ім'я - Ніл. Інший користувач зазначив, що в його документі рік народження був зазначений... 1086-й.

Сама Рубі пояснює популярність ролика просто: тема помилок у важливих документах виявилася близькою і зрозумілою величезній кількості людей. Історія нагадала користувачам, що навіть у найсерйозніших паперах іноді ховаються по-справжньому курйозні неточності.

"Я вважаю, що це привернуло увагу, тому що багато людей швидко коментували подібні історії, друкарські помилки та помилки у власних свідченнях... У багатьох коментарях розповідали про випадки, які, я думаю, були набагато смішнішими або трагічнішими, ніж мій", - додала вона.

The Mirror

The Mirror - один із найвідоміших і найавторитетніших новинних брендів Великої Британії, що виходить із 1903 року. Видання охоплює широку аудиторію як у друкованому форматі, так і в цифровому середовищі, доносячи до мільйонів читачів найважливіші події Великої Британії та світу. Його журналістський підхід ґрунтується на точності, динамічності та доступності інформації.

пологовий будинок цікаві новини
