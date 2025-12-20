Рус
Графіки відключень світла скоротять: коли українці зможуть видихнути

Марія Николишин
20 грудня 2025, 23:22оновлено 21 грудня, 00:11
Відомо, що вдалося додатково вивільнити щонайменше 800 мегаватів електроенергії.
Скорочення відключень світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Відключення світла в Україні стануть коротшими
  • Цьому посприяв перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури
  • Військові адміністрації та обленерго мають виконають всі технічні заходи

Тривалість графіків відключень світла по Україні скоротять. Це станеться завдяки перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного марафону.

Він підкреслив, що внаслідок перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося додатково вивільнити щонайменше 800 мегаватів електроенергії для потреб споживачів.

"Це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів і промисловості", - наголосив Колісник.

За його словами, громадяни відчують вивільнення потужності лише після того, як військові адміністрації та обленерго виконають всі технічні заходи.

Коли графіки відключення світла можуть посилитись

Експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв заявив, що українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C.

За його словами, у разі тривалих морозів українці можуть отримувати світло лише 2–4 години на добу.

"При температурах -10°C і нижче навантаження на мережу різко збільшується через масове використання електроопалення. Такий стрибок - близько 20% - стає критичним для підстанцій, які й так працюють у режимі аварійних ремонтів", - наголосив він.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла на неділю, 21 грудня. Вони будуть діяти у більшості областей протягом всієї доби. Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості.

У ДТЕК заявили, що у Києві та Київській області також введуть графіки відключення світла на 21 грудня, які діятимуть протягом усієї доби.

Крім того, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Про персону: Микола Колісник

Микола Колісник - заступник Міністра енергетики України. Останні 6 років обіймав керівні посади в Міністерстві енергетики. Працював над імплементацією європейського законодавства, зокрема регламентів та директив ЄС, про безпеку постачання природного газу, щодо добового балансування на ринку природного газу, імплементації технічних регламентів якості світлих нафтопродуктів, координував співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО щодо посилення безпеки об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пише Міністерство енергетики України.

