Продається дешевше на 20%: в Україні різко обвалилися ціни на один вид м'яса

В Україні подешевшала курятина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, УНІАН

В Україні куряче м’ясо подешевшало в середньому на 20%. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла заступниця комерційного директора "Агро-Рось" Наталія Сайківська.

За її словами, роздрібні мережі також переглядають цінники в бік зменшення, хоча й не так стрімко, як оптовики. Сайківська пояснила, що літній стрибок цін був зумовлений високою собівартістю кормів, проте зараз ситуація докорінно змінилася.

Причин падіння цін на курятину експертка виділяє три. Під кінець року на ринок надійшло багато курятини, тому виробникам доводиться знижувати ціни та не зберігати продукцію в умовах відключень світла. Також, як зазначила Сайківська, через блекаути продавці не закуповують великі обсяги, що обмежує можливості продажу.

Крім цього, кількість споживачів у багатьох регіонах зменшилася через міграцію. Ті, хто залишився, за словами Сайківської, змушені економити на продуктах харчування через зростання витрат на комунальні послуги та загальну економічну ситуацію.

Що може подешевшати перед святами - прогноз експерта

Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко припустив, що ціни на вершкове масло в Україні не зростатимуть навіть під час тривалих обмежень світла. Перед різдвяними святами можливе навіть зниження вартості завдяки знижкам.

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - розповів він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, на Святвечір українці традиційно готують пісні страви, де важливу роль відіграє риба. Напередодні свята ціни на оселедець та скумбрію зросли.

Також в Україні зросли ціни на молочні продукти. Твердий сир "Звени Гора" (1 кг) подорожчав із 530 до 696 грн, кисломолочний сир "Простонаше" (300 г) - із 92,73 до 99,70 грн, а вершкове масло подорожчало на кілька гривень.

Як повідомляв Главред, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко попередив, що у 2026 році деякі сорти хліба в Україні можуть подорожчати на 10–15%, а за песимістичного сценарію - більше ніж на 20%.

