Ціни піднімуться до 200 гривень за кілограм: які овочі стануть 'делікатесом'

До лютого відносно стабільною залишиться вартість лише деяких овочів.

Ціни на овочі в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

З початку 2026 року в Україні можуть подорожчати овочі

Очікується, що найбільше у ціні зростуть огірки та помідори

Овочі борщового набору можуть стати дорожчими наприкінці зими

З настанням 2026 року в Україні можуть подорожчати овочі. Це станеться через підвищений попит на продукти, а також зростання собівартості виробництва. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни. Найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів - огірків і помідорів.

Він підкреслив, що з огляду на значні витрати виробників та продавців на електроенергію, а також через вплив імпортного фактору ці овочі в супермаркетах можуть коштувати близько 200 грн/кг і більше.

Водночас, весною наступного року висхідний тренд, скоріше за все, збережеться для борщового набору.

"Овочі з основного харчового набору можуть додати до кількох гривень у ціні, однак суттєвого дорожчання поки не передбачається", - каже Чиж.

Економіст також додав, що до лютого залишиться відносно стабільною вартість капусти, моркви, цибулі та буряка. Причиною цього стануть достатній урожай, завдяки якому вдається задовольняти споживчий попит. Але наприкінці зими ціни можуть зрости в діапазоні 5-10%.

Подорожчання овочів в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що в зимовий період ціни на овочі можуть зрости на 10-25%, а з наближенням до весни – ще більше, аж до моменту появи овочів, які вирощуються на тепличних комбінатах, та наявності імпорту.

Він додав, що ціни на тепличні овочі вже високі, і далі вони тільки зростатимуть.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%.

Також відомо, що в Україні куряче м’ясо подешевшало в середньому на 20%. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

Варто додати, що новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

