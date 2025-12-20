Мирні домовленості можуть зірватись: названо головні ризики проведення виборів

Голова КВУ розповів, яким може бути російське втручання у вибори в Україні.

Ключові тези:

Мирні домовленості можуть розтягнутися на півроку через вибори в Україні

Росія використає цей час для зриву домовленостей

Також варто пам’ятати про компонент безпеки

Проведення виборів як складової мирних домовленостей несе для України кілька істотних ризиків. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

За його словами, першим ризиком є затягування переговорного процесу.

"Якщо мова йде про президентські вибори, то це мінімум 90 днів виборчої кампанії і кілька місяців підготовки. Тобто мирні домовленості можуть розтягнутися на півроку або навіть більше. Це значний проміжок часу, який Росія використовує для зриву домовленостей, бажано чужими руками", - наголосив він.

Кошель додав, що друге і це ключове, - компонент безпеки.

"Коли ми говоримо про російське втручання у вибори на Заході, то маємо на увазі кібератаки, фейки та інші механізми. В Україні це може виглядати зовсім інакше: теракти, мінування виборчих дільниць та інші технології, щоб істотно знизити явку, після чого Росія буде спекулювати тим, що президент був обраний незначною кількістю голосів", - вважає голова КВУ.

На його думку, вибори без урахування компонента безпеки - це взагалі не вибори.

"Якщо ми не можемо забезпечити повноцінну агітацію для кандидатів, то про яку кампанію йдеться? Чи може кандидат в умовах воєнного стану зустрічатися з виборцями, проводити мітинги, поїздки по регіонах? Очевидно, що ні. Це буде неповноцінна виборча кампанія. Чи можливі вибори та агітація в прифронтових регіонах за десятки кілометрів до лінії фронту? Так само очевидно, що ні. І без цих складових важко уявити вибори, які відповідали б міжнародним стандартам", - підсумував він.

Коли можуть відбутись вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський говорив, що проведення виборів в Україні залежить від безпекової ситуації та законодавчих можливостей.

За його словами, Росія та її лідер Володимир Путін не мають жодного впливу на український виборчий процес.

Глава держави додав, що в умовах війни організація виборів буде складною через велику кількість українців, які перебувають поза межами країни.

Вибори в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський дав доручення депутатам розробити проект закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що під час передвиборчої кампанії та голосування не мають бити ракети й дрони. За його словами, досягти цього можна лише через оголошення перемир’я.

Водночас, у ЦВК говорять, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно принаймні шість місяців підготовчих робіт для проведення виборів в Україні.

Про персону: Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

