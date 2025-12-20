Більше сподобатися: Олена Тополя розповіла, як її діти відреагували на розлучення

Олена Тополя розповіла про те, як діти переживають їхнє розлучення з Тарасом Тополею.

Олена Тополя розповіла про дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Олена Тополя розповіла про те, як їхні діти з Тарасом Тополею відреагували на новину про розлучення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю проєкту "Сніданок з 1+1".

За словами співачки, цей період для дітей досить складний.

"Але, якщо батьки не транслюють, що це дуже важко, то і дітям значно легше це сприймати. Коли батьки транслюють повагу один до одного, хороші та дружні стосунки, комунікацію заради дітей і про дітей, їм може це навіть більше сподобатися",- заявила артистка.

Тарас Тополя з Оленою Тополею та дітьми / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Крім того, за її словами, вони залишаються в дружніх стосунках, щоб комунікувати оптимально заради дітей.

"Відбувається так, як має відбутися. Ми з дітками разом. Ми як батьки нікуди не поділися, максимально намагаємося комунікувати. У нас і відпочинок разом буде. Ми з дітками поїдемо в гори, будемо кататися на лижах, сноубордах", - каже співачка.

