'КДБ та ФСБ святкують': білоруський опозиціонер заявив про операцію проти України

Опозиційний білоруський політик звернув увагу на активне маніпулювання внутрішніми проблемами України.

Кремль грає на внутрішніх проблемах України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Саннікова:

РФ маніпулює темами виборів й корупції в Україні

Ситуація з колишніми білоруськими політв’язнями є частиною інформаційної операції КДБ і ФСБ

Білоруська опозиція єдина у підтримці перемоги України над Росією

Кремль та режим Лукашенка переходять до нового етапу "промацування" ситуації, використовуючи як військові операції, так і провокації. Спільний кордон безпеки України та Білорусі є ключем до виживання Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів опозиційний політик, лідер громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

За його словами, РФ намагається маніпулювати питаннями, які Захід сприймає позитивно, але в українському контексті вони можуть стати деструктивними. Мова йде про вкидання дискусій про проведення виборів під час війни, роздування теми корупції (чому іноді сприяє сама українська влада), відсутність чітких відповідей від керівництва країни про те, що буде далі.

"На цьому тлі тлі, коли відбуваються провокації, подивіться, що сталося з привезеною групою: як я побачив з української преси, її одразу ж визначили в прокремлівську нішу. Люди, які не можуть визнати реальність, продовжують працювати за звичними схемами. Це показник того, що Україна не зовсім в курсі нашої ситуації", - зазначив Санніков.

Політик критично оцінив нещодавні події навколо групи звільнених білоруських в’язнів та їхньої пресконференції. Санніков переконаний, що спецслужби Білорусі та РФ успішно провели інформаційну операцію.

"Для мене не було одкровенням те, що відбувалося на прес-конференції колишніх політв'язнів в Україні. Я радий тому, що люди вийшли живими, але те, що я бачив у деяких із них у 2020 році, те, що було неприйнятним, анітрохи не змінилося. Тому сприймати це як "думку білоруської опозиції" не коректно. Білоруська опозиція загалом єдина: її головне завдання – допомогти Україні перемогти Росію. Не вистояти, а перемогти. Проте такі події впливають на ситуацію: операція вдалася, КДБ та ФСБ святкують", - наголосив він.

Санніков підкреслив, що ситуація в Білорусі залишається стратегічно важливою для України. Він зазначив, що Україна є наріжним каменем європейської безпеки, а Білорусь - каталізатором процесів у Східній Європі.

Окремо він позитивно оцінив заяву президента Володимира Зеленського від 15 лютого про те, що східний кордон України та Білорусі має стати кордоном безпеки Європи. Санніков назвав її геополітично важливою та звернув увагу, що вперше було чітко наголошено саме на спільному українсько-білоруському вимірі безпеки.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Саннікова Главреду про зняття санкцій з режиму Лукашенка:

Білорусь і війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, між Україною та Білоруссю 13 грудня відбувся захід із повернення цивільних осіб. Україні передали 114 цивільних, яких утримували на території Білорусі, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив 17 грудня, що припинення війни в Україні значною мірою залежить від позиції США та особисто Дональда Трампа. За його словами, вирішальним є те, чи залишиться Трамп послідовним у своїй позиції, а роль Європи він назвав другорядною через брак ресурсів без підтримки Вашингтона.

Як повідомляв Главред, 18 грудня Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" нібито вже розміщений у Білорусі та заступив на бойове чергування. За його словами, це робиться для "стримування" і щоб не допустити війни.

Про персону: Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

