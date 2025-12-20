Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"КДБ та ФСБ святкують": білоруський опозиціонер заявив про операцію проти України

Руслана Заклінська
20 грудня 2025, 15:49
235
Опозиційний білоруський політик звернув увагу на активне маніпулювання внутрішніми проблемами України.
'КДБ та ФСБ святкують': білоруський опозиціонер заявив про операцію проти України
Кремль грає на внутрішніх проблемах України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Саннікова:

  • РФ маніпулює темами виборів й корупції в Україні
  • Ситуація з колишніми білоруськими політв’язнями є частиною інформаційної операції КДБ і ФСБ
  • Білоруська опозиція єдина у підтримці перемоги України над Росією

Кремль та режим Лукашенка переходять до нового етапу "промацування" ситуації, використовуючи як військові операції, так і провокації. Спільний кордон безпеки України та Білорусі є ключем до виживання Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів опозиційний політик, лідер громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

За його словами, РФ намагається маніпулювати питаннями, які Захід сприймає позитивно, але в українському контексті вони можуть стати деструктивними. Мова йде про вкидання дискусій про проведення виборів під час війни, роздування теми корупції (чому іноді сприяє сама українська влада), відсутність чітких відповідей від керівництва країни про те, що буде далі.

відео дня

"На цьому тлі тлі, коли відбуваються провокації, подивіться, що сталося з привезеною групою: як я побачив з української преси, її одразу ж визначили в прокремлівську нішу. Люди, які не можуть визнати реальність, продовжують працювати за звичними схемами. Це показник того, що Україна не зовсім в курсі нашої ситуації", - зазначив Санніков.

Політик критично оцінив нещодавні події навколо групи звільнених білоруських в’язнів та їхньої пресконференції. Санніков переконаний, що спецслужби Білорусі та РФ успішно провели інформаційну операцію.

"Для мене не було одкровенням те, що відбувалося на прес-конференції колишніх політв'язнів в Україні. Я радий тому, що люди вийшли живими, але те, що я бачив у деяких із них у 2020 році, те, що було неприйнятним, анітрохи не змінилося. Тому сприймати це як "думку білоруської опозиції" не коректно. Білоруська опозиція загалом єдина: її головне завдання – допомогти Україні перемогти Росію. Не вистояти, а перемогти. Проте такі події впливають на ситуацію: операція вдалася, КДБ та ФСБ святкують", - наголосив він.

Санніков підкреслив, що ситуація в Білорусі залишається стратегічно важливою для України. Він зазначив, що Україна є наріжним каменем європейської безпеки, а Білорусь - каталізатором процесів у Східній Європі.

Окремо він позитивно оцінив заяву президента Володимира Зеленського від 15 лютого про те, що східний кордон України та Білорусі має стати кордоном безпеки Європи. Санніков назвав її геополітично важливою та звернув увагу, що вперше було чітко наголошено саме на спільному українсько-білоруському вимірі безпеки.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Саннікова Главреду про зняття санкцій з режиму Лукашенка:

Білорусь і війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, між Україною та Білоруссю 13 грудня відбувся захід із повернення цивільних осіб. Україні передали 114 цивільних, яких утримували на території Білорусі, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив 17 грудня, що припинення війни в Україні значною мірою залежить від позиції США та особисто Дональда Трампа. За його словами, вирішальним є те, чи залишиться Трамп послідовним у своїй позиції, а роль Європи він назвав другорядною через брак ресурсів без підтримки Вашингтона.

Як повідомляв Главред, 18 грудня Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" нібито вже розміщений у Білорусі та заступив на бойове чергування. За його словами, це робиться для "стримування" і щоб не допустити війни.

Читайте також:

Про персону: Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко новини Білорусі війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

17:52Енергетика
"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

17:10Війна
"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угоду

"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угоду

16:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обсяги обмежень на 20 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обсяги обмежень на 20 грудня

Останні новини

18:10

Припинення вогню по лінії бойових дій: нардеп сказав, чи готова Україна

18:07

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождяВідео

18:02

Ціни на бензин підскочать: українцям назвали причину та ймовірні терміни

17:52

З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

17:10

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
17:09

"Боляче усвідомлювати втрату": діти Степана Гіги вийшли на зв'язок після смерті співака

16:59

"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угодуВідео

16:33

Обмеження стали жорсткішими: введено нові графіки вимкнення світлаФото

16:22

Не перекладайте фразу "редко, но метко": як вона звучить українською насправдіВідео

Реклама
16:17

"Не Путіну вирішувати": Зеленський розповів, коли і як проведуть вибори в Україні

16:06

СБУ підірвала російські літаки прямо на аеродромі - важливі подробиці

16:01

Смішна помилка з вагою у свідоцтві про народження підірвала Мережу

15:55

Удари по Одеській області: Зеленський обіцяє розібратися з відповідальними за ППОВідео

15:49

"КДБ та ФСБ святкують": білоруський опозиціонер заявив про операцію проти УкраїниВідео

15:16

Гроші на вітер: який одяг не варто купувати на розпродажі

14:55

Простий трюк спрацює за хвилини: посуд сяє без дорогих засобів для чищення

14:39

Ну путініста Глизіна в літаку накинулася жінка: момент потрапив на відеоВідео

13:56

РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

13:54

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт на Святвечір неочікувано подорожчав

13:51

Більше сподобатися: Олена Тополя розповіла, як її діти відреагували на розлучення

Реклама
13:36

Такого не було 84 роки: гороскоп для Близнюків на 2026-йВідео

12:48

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

12:40

У 100 разів смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього майонезу за одну хвилину

12:31

У Росії помер зірка серіалів і мелодрам

12:14

РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

12:07

Токсичні символи Різдва: що не можна тримати вдома, якщо у вас є кішка і собака

11:53

Україна критично залежить від розвідданих США: Буданов про важливі деталі

11:38

Чи обов'язково на Святвечір готувати 12 страв: неочікувана відповідь священника

11:01

На кого чекає фінансова революція: Уран змінить доходи на цілих сім років у 2026-муВідео

10:37

Кремль пришвидшив підготовку до нападу на Європу: Буданов назвав перші цілі РФ

10:35

Скоро на країну обрушиться нова магнітна буря: стала відома дата

10:00

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель

09:54

Росіяни погрожують висадкою десанту в Одесі: в ЦПД оцінили загрозу

09:42

Що чекає на Овнів у 2026 році: астролог назвала найважливіші та найнебезпечніші періодиВідео

08:47

Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

08:12

Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

08:10

Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікриПогляд

07:32

Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

07:28

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

07:01

Гороскоп Таро на сьогодні 21 грудня: Раку - нові звички, Терезам - прийняття

Реклама
06:10

Як СБУ влаштували дорогий феєрверк окупантам у СевастополіПогляд

05:52

Гороскоп на завтра 21 грудня: Скорпіонам - фінансові втрати, Водоліям - веселощі

05:30

Настане новий розділ у житті: які знаки зодіаку можуть покладатися на удачу

04:41

Всі вважають ці продукти "здоровими": дієтологиня назвала несподіваних ворогів при схудненні

04:18

Шикарний оселедець в кетчупі: рецепт дуже смачного маринаду

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вівці біля паркану за 51 секунду

03:39

Як зберегти апельсини на півроку: секрет кулінарів

02:50

Революція в медицині: знайдено сенсаційний спосіб виявлення деменції

02:22

У бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту

02:22

Як зробити кристалізований мед знову рідким: про цей трюк мало хто знає

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти