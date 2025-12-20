СБУ підірвала російські літаки прямо на аеродромі - важливі подробиці

Бійці СБУ влучили по бортам Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму.

СБУ вдарила по двом літакам Су-27 / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що відомо:

У анексованому Криму прогриміли потужні вибухи

СБУ вдарила по російських Су-27

Бійці Служби безпеки України потужно влупили по російських літаках Су-27 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. Про це повідомляє СБУ.

Російські літаки були атаковані українськими дронами Центру спецоперацій "Альфа".

"Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків — близько 70 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Також була уражена диспетчерська вежа, яка відіграє важливу роль в організації та контролі польотів на аеродромі.

Також у СБУ підтвердили, що 18 грудня на летовищі була вражена російська техніка на сотні мільйонів доларів:

дві РЛС "Небо-СВУ",

РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф",

ЗРК "Панцир-С2",

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

"Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму, відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі", - йдеться у повідомленні.

Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні пального і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Удари по РФ - останні новини

Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.

26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово припиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

