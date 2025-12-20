Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 12:48
172
У листопаді десантники 81 ОАМБр ліквідували 140 окупантів, ще 105 - поранені.
РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець
ЗСУ відбивають російські атаки / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

  • Противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм
  • Ворог активізувався і вздовж річки Сіверський Донець

На фронті в Серебрянці, на Сіверському напрямку, підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади продовжують утримувати позиції.

Однак ситуація в населеному пункті складна, логістичне забезпечення - ускладнене, повідомили в 7 корпусі Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

відео дня

Уточнюється, що противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки.

"Протягом останніх днів противник посилив тиск на Дронівку. Десантники 81 ОАМБр знищують росіян під час спроб інфільтруватися в цей населений пункт", - ідеться в повідомленні.

Сіверськ
/ Інфографіка: Главред

Зазначається, що тільки в листопаді десантники 81 ОАМБр ліквідували 140 окупантів, ще 105 - поранені, а трьох росіян взяли в полон. Також десантники знищили та пошкодили 34 одиниці техніки противника, серед якої - танки, бойові машини піхоти, новітні баггі "Улан" та реактивні системи залпового вогню.

"Водночас ворог активізувався і вздовж річки Сіверський Донець, намагається на окремих ділянках її форсувати. Ключова мета - інфільтрація в Закитне та закріплення на панівних висотах. Контроль над цим населеним пунктом має критичне значення для забезпечення передових позицій оборони", - повідомляють у ДШВ.

Наступ РФ на сході: дані аналітиків

Наразі російське військове керівництво вважає Лиман пріоритетним плацдармом для можливого наступу на Слов'янськ, відсуваючи Сіверськ на другорядну роль. За даними Інституту вивчення війни (ISW), на Лиманській ділянці фронту фіксується інтенсивний розвиток бойових дій. При цьому аналітики зазначають, що певні просування спостерігаються як у російських військ, так і у підрозділів ЗСУ.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що сіра зона біля Серебрянки зростає. Російські штурми малими групами і рух мотоциклами створюють загрозу, але дають змогу українським військам ефективно реагувати.

Як писав Главред, Збройні сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Нагадаємо, що Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Десантно-штурмові війська війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

13:56Україна
РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

12:48Україна
РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

12:14Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

Укренерго опублілкувало нові графіки на 20 грудня: світло вимикатимуть не всім

Укренерго опублілкувало нові графіки на 20 грудня: світло вимикатимуть не всім

Останні новини

13:56

РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

13:54

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт на Святвечір неочікувано подорожчав

13:51

Більше сподобатися: Олена Тополя розповіла, як її діти відреагували на розлучення

13:36

Такого не було 84 роки: гороскоп для Близнюків на 2026-йВідео

12:48

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
12:40

У 100 разів смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього майонезу за одну хвилину

12:31

У Росії помер зірка серіалів і мелодрам

12:14

РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

12:07

Токсичні символи Різдва: що не можна тримати вдома, якщо у вас є кішка і собака

Реклама
11:53

Україна критично залежить від розвідданих США: Буданов про важливі деталі

11:38

Чи обов'язково на Святвечір готувати 12 страв: неочікувана відповідь священника

11:01

На кого чекає фінансова революція: Уран змінить доходи на цілих сім років у 2026-муВідео

10:37

Кремль пришвидшив підготовку до нападу на Європу: Буданов назвав перші цілі РФ

10:35

Скоро на країну обрушиться нова магнітна буря: стала відома дата

10:00

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель

09:54

Росіяни погрожують висадкою десанту в Одесі: в ЦПД оцінили загрозу

09:42

Що чекає на Овнів у 2026 році: астролог назвала найважливіші та найнебезпечніші періодиВідео

08:47

Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

08:12

Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

08:10

Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікриПогляд

Реклама
07:32

Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

07:28

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

07:01

Гороскоп Таро на сьогодні 21 грудня: Раку - нові звички, Терезам - прийняття

06:10

Як СБУ влаштували дорогий феєрверк окупантам у СевастополіПогляд

05:52

Гороскоп на завтра 21 грудня: Скорпіонам - фінансові втрати, Водоліям - веселощі

05:30

Настане новий розділ у житті: які знаки зодіаку можуть покладатися на удачу

04:41

Всі вважають ці продукти "здоровими": дієтологиня назвала несподіваних ворогів при схудненні

04:18

Шикарний оселедець в кетчупі: рецепт дуже смачного маринаду

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вівці біля паркану за 51 секунду

03:39

Як зберегти апельсини на півроку: секрет кулінарів

02:50

Революція в медицині: знайдено сенсаційний спосіб виявлення деменції

02:22

У бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту

02:22

Як зробити кристалізований мед знову рідким: про цей трюк мало хто знає

01:50

Важливий вибір: який камінь підходить вам за знаком зодіаку

01:18

Долар готується до ривка: названо дати можливого валютного шторму

00:31

Розвідка США підтвердила, що Путін планує нове вторгнення, - Reuters

00:10

Зеленський зловив Путіна на брехні та жорстко відповів щодо виборів під час війни

00:08

Шанс 1 на 200 мільйонів: у Німеччині народилися унікальні трійнята

00:03

"Йому шкода": експерт назвав причину, через яку Трамп захоплюється Путіним

19 грудня, п'ятниця
23:47

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Реклама
22:57

РФ вдарила балістикою по порту на Одещині: багато загиблих та поранених

22:46

Норвегія і Японія виділять Україні мільярди доларів: на що підуть гроші

22:45

Хто пройшов у фінал "Холостяка": Тарас Цимбалюк зробив вирішальний вибір

22:35

Переворот в опаленні: одна дія прогріє батареї в рази швидше

22:23

У Києві біля Коордштабу знайшли "радіомаячок": на місці поліція

21:30

Переговори про мир в Україні: Рубіо спрогнозував імовірну дату угоди

21:20

Україна залишиться без 60% палива, а ціни на бензин рвонуть угору - експерт

21:04

Зустріч із мамою "Холостяка" закінчилася сльозами - що сталося

20:56

Перестала ховати: Меган Маркл показала дітей

20:53

Як позбутися затхлого запаху рушників: перевірений засіб за копійки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти