РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

У листопаді десантники 81 ОАМБр ліквідували 140 окупантів, ще 105 - поранені.

ЗСУ відбивають російські атаки / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

Противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм

Ворог активізувався і вздовж річки Сіверський Донець

На фронті в Серебрянці, на Сіверському напрямку, підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади продовжують утримувати позиції.

Однак ситуація в населеному пункті складна, логістичне забезпечення - ускладнене, повідомили в 7 корпусі Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Уточнюється, що противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки.

"Протягом останніх днів противник посилив тиск на Дронівку. Десантники 81 ОАМБр знищують росіян під час спроб інфільтруватися в цей населений пункт", - ідеться в повідомленні.

/ Інфографіка: Главред

Зазначається, що тільки в листопаді десантники 81 ОАМБр ліквідували 140 окупантів, ще 105 - поранені, а трьох росіян взяли в полон. Також десантники знищили та пошкодили 34 одиниці техніки противника, серед якої - танки, бойові машини піхоти, новітні баггі "Улан" та реактивні системи залпового вогню.

"Водночас ворог активізувався і вздовж річки Сіверський Донець, намагається на окремих ділянках її форсувати. Ключова мета - інфільтрація в Закитне та закріплення на панівних висотах. Контроль над цим населеним пунктом має критичне значення для забезпечення передових позицій оборони", - повідомляють у ДШВ.

Наступ РФ на сході: дані аналітиків

Наразі російське військове керівництво вважає Лиман пріоритетним плацдармом для можливого наступу на Слов'янськ, відсуваючи Сіверськ на другорядну роль. За даними Інституту вивчення війни (ISW), на Лиманській ділянці фронту фіксується інтенсивний розвиток бойових дій. При цьому аналітики зазначають, що певні просування спостерігаються як у російських військ, так і у підрозділів ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що сіра зона біля Серебрянки зростає. Російські штурми малими групами і рух мотоциклами створюють загрозу, але дають змогу українським військам ефективно реагувати.

Як писав Главред, Збройні сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Нагадаємо, що Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

