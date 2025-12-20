Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

Воєнно-економічний потенціал противника суттєво знижено.

В Генштабі повідомили про ураження важливих об'єктів РФ / Колаж: Главред, фото: ССО, СБУ

Що повідомили у Генштабі:

В Каспійському морі уражено військовий корабель РФ

Під удар ЗСУ потрапила російська бурова платформа

Українські військові уразили радіолокаційну систему РСП-6М2

У ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель країни-агресорки Росії проєкту 22460 "Охотнік". Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи.

У Генштабі ЗС України повідомили, що декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

Які ще об'єкти РФ постраждали внаслідок операції Сил оборони

На нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі українські військові також уразили бурову платформу. Цей об'єкт належить компанії "Лукойл".

"Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму, нещодавно було уражено радіолокаційну систему РСП-6М2. Вона призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

Російські кораблі не вперше потрапляють під удар України

Главред писав, щ у жовтні поточного року ССО в Карелії атакували російський малий ракетний корабель "Град". Український спецназ завдав удару по малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М" з бортовим номером 575, коли той перебував на переході з Балтійського моря в Каспійське.

Удар припав на праву частину моторного відсіку, внаслідок чого корабель зазнав серйозних пошкоджень.

Операції Сил оборони - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ.

Раніше стало відомо, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Російської Федерації.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок ураження ударними БпЛА "Темрюкського морського порту", було знищено 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості.

