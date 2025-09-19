Рус
Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

Даяна Швець
19 вересня 2025, 09:22
Заяви російських лідерів є частиною інформаційної кампанії, метою якої є залякування України та Заходу.
Путин, учения
Кремль робить ставку на затяжний конфлікт / Колаж: Главред, фото: Kremlin.ru, скріншот

Головне зі звіту ISW:

  • Росія сподівається пережити підтримку України Заходом
  • Путін вважає, що чисельність і ресурси дадуть РФ перевагу

Російське військове командування продовжує дотримуватися стратегії, озвученої президентом Володимиром Путіним, яка передбачає можливість перемоги у війні проти України шляхом виснаження. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 18 вересня Путін заявив про перебування на українському напрямку понад 700 тисяч російських військових. Напередодні, 17 вересня, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив, що російська армія веде наступ "практично на всіх фронтах".

За оцінкою ISW, подібні меседжі російського керівництва відображають так звану "теорію перемоги", яка базується на переконанні, що РФ має достатні людські й матеріальні ресурси для поступового наступу та зрештою зможе виснажити Україну.

У центрі цієї концепції - припущення, що Росія переживе довготривалу підтримку України з боку Заходу й зламає спроможність українських сил чинити опір.

Путін неодноразово підкреслював, що його стратегічна мета може бути досягнута навіть за умов повільного просування військ. На його думку, перевага в чисельності та ресурсах дозволить російській армії виснажити Збройні сили України.

"Останні заяви Путіна й Герасимова є частиною ширших зусиль Кремля змусити Україну та Захід негайно піти на поступки його максималістським вимогам, апелюючи до страху, що перемога Росії нібито неминуча та що російська агресія в майбутньому буде лише посилюватися", - переконані в ISW.

Главред писав, що нещодавно було названо єдиний дієвий сценарій, як Путін сам може зупинити війну проти України. Поки що ситуація складна, але вона буде врегульована і війна Росії проти України завершиться, заявив один із відомих політиків.

Під час спільної пресконференції у Чекерсі, що відбулася разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президент США Дональд Трамп зробив заяву. Він сказав, що, завдяки своїм відносинам з Володимиром Путіним, очікував на швидше закінчення війни. Також він назвав слабке місце Путіна.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив думку, що Володимир Путін останнім часом або посмілів, або став безрозсудним. Спілкуючись з пресою, Кір Стармер звернувся до Дональда Трампа із закликом посилити тиск на Путіна. Головна мета зараз - змусити його припинити війну проти України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кремль намагається приховати: розкрито, скільки НПЗ змогла вразити Україна

20:32

"У них і запитайте": Ребров жорстко відповів щодо переходу до європейського гранда

20:30

Найгірший сусід: із чим категорично не можна зберігати цибулюВідео

