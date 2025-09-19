Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

Заяви російських лідерів є частиною інформаційної кампанії, метою якої є залякування України та Заходу.

Головне зі звіту ISW:

Росія сподівається пережити підтримку України Заходом

Путін вважає, що чисельність і ресурси дадуть РФ перевагу

Російське військове командування продовжує дотримуватися стратегії, озвученої президентом Володимиром Путіним, яка передбачає можливість перемоги у війні проти України шляхом виснаження. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 18 вересня Путін заявив про перебування на українському напрямку понад 700 тисяч російських військових. Напередодні, 17 вересня, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив, що російська армія веде наступ "практично на всіх фронтах".

За оцінкою ISW, подібні меседжі російського керівництва відображають так звану "теорію перемоги", яка базується на переконанні, що РФ має достатні людські й матеріальні ресурси для поступового наступу та зрештою зможе виснажити Україну.

У центрі цієї концепції - припущення, що Росія переживе довготривалу підтримку України з боку Заходу й зламає спроможність українських сил чинити опір.

Путін неодноразово підкреслював, що його стратегічна мета може бути досягнута навіть за умов повільного просування військ. На його думку, перевага в чисельності та ресурсах дозволить російській армії виснажити Збройні сили України.

"Останні заяви Путіна й Герасимова є частиною ширших зусиль Кремля змусити Україну та Захід негайно піти на поступки його максималістським вимогам, апелюючи до страху, що перемога Росії нібито неминуча та що російська агресія в майбутньому буде лише посилюватися", - переконані в ISW.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

