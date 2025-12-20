Ну путініста Глизіна в літаку накинулася жінка: момент потрапив на відео

Співак став жертвою нападу в літаку, який летів із Москви.

https://glavred.net/starnews/nu-putinista-glyzina-v-samolete-nabrosilas-zhenshchina-moment-popal-na-video-10725773.html Посилання скопійоване

На путініста Глизіна накинулася жінка / Колаж Главред, фото Instagram/alexey.glyzin

Коротко:

Що трапилося з Глизіним

Хто напав на путініста

Одна з пасажирок літака в терористичній Росії напала на співака-путініста Олексія Глизіна, який вилітав із Москви.

Як пишуть російські пропагандисти, рейс затримали після інциденту.

відео дня

За словами самого співака, жінка кричала, кидалася речами і лізла до людей, називала їх нецензурними словами. "Дісталося Глизіну - автору хітів "Ты не ангел" і "Зимний сад", і його концертному директору Максиму Глотову. Чоловіки самі пішли заспокоювати бешкетницю, скрутили її і допомогли вивести з салону", - пишуть росЗМІ.

Олексій Глизін потрапив у неприємності / Instagram

Повідомляється також, що через буйну пасажирку перелякалися діти, а одній пасажирці стало погано. Літак був змушений повернутися в Шереметьєво. Її передали поліції, після - рейс успішно вилетів до Новокузнецька.

Момент потрапив на відео:

Глизіну атакували в літаку / Скриншот

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, розповіла про те, як довелося реанімувати її дітей.

Нагадаємо,що голлівудська акторка Меган Маркл і принц Гаррі поділилися фотографією, яка раніше не публікувалася, на якій принц Арчі та принцеса Лілібет виглядають уже дорослими.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олексій Глизін Олексій Глизін - радянський і російський естрадний співак, актор, музикант і радіоведучий, Заслужений артист РФ. Володар премії "Шансон року". Переможець 4-го сезону шоу "Суперстар" на каналі НТВ. У листопаді 2024 року Глизін зустрівся з російськими контрактниками в Москві, які збиралися вбивати українців. Співак дивувався, що дуже багато росіян підписують контракти і що він "поважає людей, які йдуть захищати Батьківщину" (у чужій незалежній країні).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред