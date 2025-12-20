Ну путініста Глизіна в літаку накинулася жінка: момент потрапив на відео

Коротко:
- Що трапилося з Глизіним
- Хто напав на путініста
Одна з пасажирок літака в терористичній Росії напала на співака-путініста Олексія Глизіна, який вилітав із Москви.
Як пишуть російські пропагандисти, рейс затримали після інциденту.
За словами самого співака, жінка кричала, кидалася речами і лізла до людей, називала їх нецензурними словами. "Дісталося Глизіну - автору хітів "Ты не ангел" і "Зимний сад", і його концертному директору Максиму Глотову. Чоловіки самі пішли заспокоювати бешкетницю, скрутили її і допомогли вивести з салону", - пишуть росЗМІ.
Повідомляється також, що через буйну пасажирку перелякалися діти, а одній пасажирці стало погано. Літак був змушений повернутися в Шереметьєво. Її передали поліції, після - рейс успішно вилетів до Новокузнецька.
Момент потрапив на відео:
Про персону: Олексій Глизін
Олексій Глизін - радянський і російський естрадний співак, актор, музикант і радіоведучий, Заслужений артист РФ. Володар премії "Шансон року". Переможець 4-го сезону шоу "Суперстар" на каналі НТВ.
У листопаді 2024 року Глизін зустрівся з російськими контрактниками в Москві, які збиралися вбивати українців. Співак дивувався, що дуже багато росіян підписують контракти і що він "поважає людей, які йдуть захищати Батьківщину" (у чужій незалежній країні).
