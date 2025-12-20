Рус
Ну путініста Глизіна в літаку накинулася жінка: момент потрапив на відео

Олена Кюпелі
20 грудня 2025, 14:39
Співак став жертвою нападу в літаку, який летів із Москви.
На путініста Глизіна накинулася жінка
На путініста Глизіна накинулася жінка / Колаж Главред, фото Instagram/alexey.glyzin

Одна з пасажирок літака в терористичній Росії напала на співака-путініста Олексія Глизіна, який вилітав із Москви.

Як пишуть російські пропагандисти, рейс затримали після інциденту.

За словами самого співака, жінка кричала, кидалася речами і лізла до людей, називала їх нецензурними словами. "Дісталося Глизіну - автору хітів "Ты не ангел" і "Зимний сад", і його концертному директору Максиму Глотову. Чоловіки самі пішли заспокоювати бешкетницю, скрутили її і допомогли вивести з салону", - пишуть росЗМІ.

Олексій Глизін
Олексій Глизін потрапив у неприємності / Instagram

Повідомляється також, що через буйну пасажирку перелякалися діти, а одній пасажирці стало погано. Літак був змушений повернутися в Шереметьєво. Її передали поліції, після - рейс успішно вилетів до Новокузнецька.

Момент потрапив на відео:

Глизіна атакували в літаку
Глизіну атакували в літаку / Скриншот

російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, розповіла про те, як довелося реанімувати її дітей.

голлівудська акторка Меган Маркл і принц Гаррі поділилися фотографією, яка раніше не публікувалася, на якій принц Арчі та принцеса Лілібет виглядають уже дорослими.

Про персону: Олексій Глизін

Олексій Глизін - радянський і російський естрадний співак, актор, музикант і радіоведучий, Заслужений артист РФ. Володар премії "Шансон року". Переможець 4-го сезону шоу "Суперстар" на каналі НТВ.

У листопаді 2024 року Глизін зустрівся з російськими контрактниками в Москві, які збиралися вбивати українців. Співак дивувався, що дуже багато росіян підписують контракти і що він "поважає людей, які йдуть захищати Батьківщину" (у чужій незалежній країні).

"Йому шкода": експерт назвав причину, через яку Трамп захоплюється Путіним

