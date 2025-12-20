З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

Графіки вимкнення світла будуть введені не у всіх областях.

Графік вимкнення світла на 21 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

РФ атакувала об'єкти енергетики

Внаслідок атаки в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 21 грудня

Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла на неділю, 21 грудня. Про це повідомили у компанії.

Вони будуть діяти у більшості областей протягом всієї доби. Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості.

В Укренерго не уточнили, в обсязі скількох черг будуть введені обмеження.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Удар по електромережах: що загрожує регіонам України - думка експерта

Російські війська продовжують цілеспрямовані удари по ключових підстанціях та високовольтних лініях електропередач, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та ізолювати периферійні регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину. Це ускладнює перерозподіл електроенергії та підвищує техногенні ризики для населення.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, нинішні дії РФ мають дві основні цілі. "Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, фактично розділивши її на дві частини", — пояснює експерт.

Рябцев підкреслює, що такі атаки створюють додатковий тиск на енергетичну інфраструктуру та збільшують ризики для стабільного електропостачання в країні.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

