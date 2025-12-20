Обмеження стали жорсткішими: введено нові графіки вимкнення світла

Що відомо:
- В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
- У Києві та Київській області 20 грудня вводять графіки відключення світла
У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 20 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.
Відомо, що графіки діятимуть до кінця доби.
Графіки вимкнення світла в Києві
ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1:
- з 3:30 до 7:00;
- з 14:00 до 20:00;
- черга 1.2:
- з 3:30 до 7:00;
- з 14:00 до 18:00;
- черга 2.1:
- з 6:00 до 10:30;
- з 14:30 до 21:00;
- черга 2.2:
- з 3:30 до 7:00;
- з 14:00 до 18:00;
- черга 3.1:
- з 7:00 до 11:00;
- з 17:30 до 22:00;
- черга 3.2:
- з 7:00 до 11:00;
- з 17:30 до 21:30;
- черга 4.1:
- з 8:00 до 14:00;
- з 17:30 до 21:30;
- черга 4.2:
- з 7:00 до 11:00;
- з 17:30 до 21:30;
- черга 5.1:
- з 00:00 до 3:30;
- з 10:30 до 17:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 5.2:
- з 00:00 до 3:30;
- з 10:30 до 14:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 6.1:
- з 10:30 до 17:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 6.2:
- з 00:00 до 3:30;
- з 10:30 до 14:30;
- з 21:00 до 24:00.
Графіки вимкнення світла в Київській області
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1 :
- з 4:30 до 11:30;
- з 15:00 до 18:30;
- черга 1.2:
- з 6:00 до 8:00;
- з 15:00 до 18:30;
- черга 2.1:
- з 4:30 до 8:00;
- з 15:00 до 20:00;
- черга 2.2:
- з 4:30 до 8:00;
- з 15:00 до 22:00;
- черга 3.1:
- з 00:00 до 1:00;
- з 8:00 до 11:30;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 3.2:
- з 00:00 до 1:00;
- з 8:00 до 11:30;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 4.1:
- з 00:00 до 1:00;
- з 8:00 до 15:00;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 4.2:
- з 8:00 до 11:30;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 5.1:
- з 1:00 до 4:30;
- з 11:30 до 18:30;
- з 22:00 до 24:00;
- черга 5.2:
- з 1:00 до 4:30;
- з 11:30 до 18:30;
- з 22:00 до 24:00;
- черга 6.1:
- з 1:00 до 4:30;
- з 11:30 до 15:00;
- з 22:00 до 24:00;
- черга 6.2:
- з 11:30 до 15:00;
- з 22:00 до 24:00.
Експертна оцінка наслідків для різних регіонів
Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.
"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", - пояснив експерт.
За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 і 2024 роках", - додав Гончар.
Вимкнення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.
Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.
Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; рос. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
