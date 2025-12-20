Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

Створення спеціальної зони на підконтрольних Україні територіях можливе, але є нюанс.

Що не так з ідеєю перетворення частини Донбасу на демілітаризовану зону / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з DeepState

Що повідомила Вохра:

Без гарантій безпеки для України створювати спецзону на Донбасі не можна

Історичний досвід підтверджує небезпеку поступок з боку України

Наразі Росія не хоче миру, тому план Трампа може не спрацювати

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення демілітаризованої, або ж вільної економічної зони на Донбасі у рамках мирного плану.

Оглядачка Foreign Policy Анчал Вохра вважає, що дивлячись на історичний досвід, такий крок навряд чи вирішить "суть конфлікту" без надійних гарантій безпеки для України.

Чому план США не спрацює

Наразі Вашингтон планує перетворити на буферну зону ту частину Донеччини, яка залишається підконтрольною Україні. Очевидно, що таке рішення було б несправедливим. Але більше того, воно було б і небезпечним.

Якщо згадувати Корейський сценарій, то у 1953 році демілітаризована зона спрацювала тільки завдяки присутності американських військових. В Україні ж такий розвиток подій неможливий, адже Трамп заявляв, що армія США тут розміщена не буде.

Водночас Синайський досвід показав, що мир можливий лише через фундаментальну зміну політичних розрахунків сторін. На Донбасі ж ситуація зовсім інша, адже країна-агресорка Росія вимагає легалізації загарбаних територій.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Тому будь-яка спеціальна зона на Донбасі зможе функціонували лише за умови, що дві сторони прагнуть миру. А наразі кремлівський диктатор Володимир Путін щиро переконаний, що має перевагу на полі бою, тому компроміси з боку України небезпечні.

Як в Україні оцінюють ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

Главред писав, що за словами народного депутата і секретаря комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Романа Костенка, запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки.

Політик різко розкритикував ідею буферної зони, назвавши її "абсолютною нісенітницею" та фактичною здачею територій. На його переконання, будь-які домовленості з Росією без реальних механізмів стримування лише відкривають шлях до нової хвилі агресії.

Мирний план Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, Сполучені Штати ухвалюють ключові рішення і є тією силою, яка реально здатна зупинити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Раніше повідомлялося, що після місяців безрезультатних переговорів дискусія щодо завершення війни в Україні переходить від абстрактних рамок до конкретних компромісів.

Напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

Про джерело: Foreign Policy "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

