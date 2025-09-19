ЗСУ відкинули росіян на сході: у DeepState розкрили напрямок

ЗСУ відкинули противника на Донбасі, російські окупанти просунулися в трьох областях.

ЗСУ дають відсіч окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

ЗСУ відкинули противника біля Володимирівки

Окупанти РФ мають просування в трьох областях

Сили оборони України мають успіх на сході, відкинувши підрозділи армії країни-агресора РФ.

Про успішні дії українських захисників на Добропільському напрямку йдеться в повідомленні OSINT-проекту DeepState.

Зазначається, що ЗСУ відкинули противника біля Володимирівки. Своєю чергою російські окупанти мають просування в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

"Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки", - йдеться в повідомленні.

Бої на Добропіллі: у ЗСУ розкрили деталі

На Добропільському напрямку українські війська проводять одну з найрезультативніших операцій за останні місяці. Противник опинився в оперативній ізоляції, а його втрати суттєво перевищують втрати української сторони.

За словами начальника Управління штурмових підрозділів Валентина Манька, українські бійці послідовно знищують ворожі сили, перекривають шляхи постачання і ведуть перехресний вогонь, позбавляючи супротивника можливості маневру і підкріплень.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пробиваються біля Покровська. Окупаційна армія продовжує за всяку ціну просуватися на гарячих напрямках і, схоже, готує нову операцію.

Як повідомляв раніше Главред, українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що через провал у районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

