РФ завдала нового удару по порту Південний: є 'прильоти' і влучання

Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є влучання в резервуари.

Головне:

Зафіксовано чергову атаку по порту Південний - є влучання

Кількість загиблих в Одеській області зросла до восьми

Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Наразі кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми, близько 30 осіб отримали поранення, обстріли не припиняються, пише він.

Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є попадання в резервуари. На місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади. Незважаючи на постійні ризики, працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

За словами Кулеби, паралельно триває робота із забезпечення логістики після атаки на міст у районі Маяків. Ключове - жителі Одеської області мають сполучення і доступ до всіх необхідних товарів і послуг.

Проїзд для екстрених служб, вантажів із продуктами харчування, поштових перевізників та інших невідкладних перевезень забезпечено.

Укрпошта своєчасно доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати.

Наразі діють альтернативні маршрути транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати як прикордонну логістику, так і зв'язок регіону з іншими областями.

Усі пункти пропуску працюють, значних черг транспорту не фіксується.

Для безперебійного руху пасажирів Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва - квитки вже у продажу.

До роботи залучені "Укрзалізниця", Агентство відновлення, міжнародні партнери. Провели комунікацію з представниками галузей та бізнес-спільнотою - усі готові сприяти роботі уряду.

/ Главред

"З міркувань безпеки не всі деталі можемо публічно комунікувати, водночас гуманітарна ситуація в регіоні залишається стабільною. Над цим працюємо цілодобово", - наголосив Кулеба.

Також зазначається, що без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі регіону забезпечені. Після обстрілів без світла також Миколаїв. Аварійні бригади працюють над відновленням.

Подробиці ударів РФ

Кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів по портовій інфраструктурі Одеської області зросла до 32 осіб, відомо про сімох загиблих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, унаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі кількість постраждалих зросла до 32 осіб. Серед них - семеро загиблих і 25 поранених. Постраждалим надається необхідна допомога. На місці продовжують працювати оперативні та екстрені служби, лікарі та рятувальники роблять усе можливе для порятунку та підтримки постраждалих", - написав він.

Імовірність нового удару РФ: прогноз експерта

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що ворог і далі збільшує кількість ракет і дронів на складах. На його думку, така активність може вказувати на підготовку до чергових масштабних атак.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила балістикою по порту в Одеській області. Робота оперативних та екстрених служб ускладнена тривалою повітряною тривогою.

Як писав Главред, російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей. Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області. Унаслідок атаки було важко поранено маму трьох дітей, вона померла у "швидкій".

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

