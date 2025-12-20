Ціни на бензин підскочать: українцям назвали причину та ймовірні терміни

З Молдовою досягнуто попередніх домовленостей, і протягом найближчого тижня основні логістичні проблеми мають бути зняті.

Українців попередили про зростання цін на бензин

Важливе:

Постачання палива буде перенаправлено альтернативними маршрутами

Перебудова логістики може підвищити собівартість поставок

Пошкодження мостів на півдні Одеської області внаслідок російських ударів не призведе до перебоїв з паливом в Україні, заявив експерт енергетичного ринку, керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Як повідомляє РБК-Україна, поставки палива будуть перенаправлені альтернативними маршрутами. Така перебудова логістики може підвищити собівартість, проте зростання буде незначним - у межах приблизно однієї гривні за літр.

Куюн наголосив, що на ринку вже сформовано достатні запаси пального, а імпорт триває в штатному режимі, зокрема в грудні. Крім того, в зимовий період традиційно знижується рівень споживання, тому говорити про дефіцит або кризу підстав немає.

Експерт зазначив, що південний напрямок - не єдиний канал поставок. До розв'язання логістичних питань уже залучені державні структури, включно з урядом і "Укрзалізницею".

Окремо він повідомив про переговори з Молдовою, мета яких - спростити транзит українських вантажів через її територію. За словами Куюна, з молдавською стороною вже досягнуто попередніх домовленостей, і протягом найближчого тижня основні логістичні проблеми мають бути зняті. Водночас він додав, що можливості сухопутних поставок палива з Румунії, Польщі та інших країн поки що використовуються не в повному обсязі.

Причина подорожчання палива: думка експерта

Раніше керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попереджав, що найближчим часом автомобілістів на українських заправках може очікувати не найприємніша зміна цін. Йдеться про можливе зростання вартості дизельного палива приблизно на 2,5 гривні за літр.

Він зазначав, що на паливному ринку склалася нетипова ситуація: ціни на бензин змінюються в унісон із котируваннями нафти, тоді як дизель за останній місяць подорожчав одразу приблизно на 20%.

Ціни на бензин - новини за темою

Як повідомляв Главред, засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін говорив, що ціни на пальне в Україні можуть зрости на 4 гривні вже до кінця 2025 року.

Раніше Національний банк України повідомляв, що до кінця 2025 року зростання вартості бензину, дизпалива та автогазу в Україні залишатиметься помірним. Водночас у 2026 році ціни на пальне можуть почати зростати швидшими темпами.

Читайте також:

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

