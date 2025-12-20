Рус
Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

Анна Косик
20 грудня 2025, 07:32
В одній з областей РФ зафіксовано влучання, яке замовчує місцева влада.
Атака на РФ 20 декабря
З'явилася перші деталі нічної атаки на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/supernova_plus

Головне:

  • Росію атакували безпілотники
  • Вибух прогримів у Новозибкові
  • Внаслідок ураження детонує склад з БК

У ніч на 20 грудня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито знищення 27 українських безпілотників над п'ятьма областями.

Водночас у Мережі з'явилася інформація про влучання у важливий для російських військових об'єкт в одній з областей, яка була вночі під ударом дронів.

відео дня

Що уразили дрони

Під атаку безпілотників потрапило місто Новозибків, що у Брянській області РФ. Там у небо здійнявся яскравий вогонь, який освітив не одну вулицю. Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

У Telegram він написав, що у російському місті було уражено склад боєприпасів, який тепер яскраво детонує.

Тим часом місцева влада про пожежу на складі БК мовчить. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз лише заявив, що над територією області силами ППО виявлено та знищено один ворожий безпілотник, а постраждалих та руйнувань нібито немає.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки на Росію:

Як українські удари впливають на РФ

Главред писав, що за словами очільника ГУР МО України Кирила Буданова, українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан Росії, здатність надалі планувати бюджети тощо.

"Але на темп ведення війни це особливо, на жаль, впливати не може. По-перше, військова техніка працює в основному на дизельному паливі. По-друге, Росія така країна, в якій люди ходитимуть пішки і гризтимуть хліб, але в армію все, що потрібно, буде йти. Це нам потрібно всім усвідомити і чесно визнати", - додав глава ГУР.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 18 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ.

Напередодні, 17 грудня, вибухи прогриміли у містах Саратов та Енгельс. Відомо про наслідки атаки "на землі". Також у цю ніч гучно було у Краснодарському краї, де атаковано місцевий НПЗ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України вдарили по Астраханському газопереробному заводу, який є одним із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Інші новини:

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

війна Росії та України Брянська область атака дронів Удари вглиб РФ
Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

08:47Фронт
Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

08:12Війна
Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікри

Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікри

08:10Погляди
19:12

Вражаюча спецоперація під Покровськом: ЗСУ спалили масове скупчення бронетехніки ворога

19:10

Навіщо Путін хизується кількістю дронівПогляд

18:55

У трьох знаків зодіаку почнеться "біла смуга": життя заграє новими барвами

