Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

В одній з областей РФ зафіксовано влучання, яке замовчує місцева влада.

З'явилася перші деталі нічної атаки на РФ

Головне:

Росію атакували безпілотники

Вибух прогримів у Новозибкові

Внаслідок ураження детонує склад з БК

У ніч на 20 грудня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито знищення 27 українських безпілотників над п'ятьма областями.

Водночас у Мережі з'явилася інформація про влучання у важливий для російських військових об'єкт в одній з областей, яка була вночі під ударом дронів.

Що уразили дрони

Під атаку безпілотників потрапило місто Новозибків, що у Брянській області РФ. Там у небо здійнявся яскравий вогонь, який освітив не одну вулицю. Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

У Telegram він написав, що у російському місті було уражено склад боєприпасів, який тепер яскраво детонує.

Тим часом місцева влада про пожежу на складі БК мовчить. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз лише заявив, що над територією області силами ППО виявлено та знищено один ворожий безпілотник, а постраждалих та руйнувань нібито немає.

Дивіться відео наслідків атаки на Росію:

Як українські удари впливають на РФ

Главред писав, що за словами очільника ГУР МО України Кирила Буданова, українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан Росії, здатність надалі планувати бюджети тощо.

"Але на темп ведення війни це особливо, на жаль, впливати не може. По-перше, військова техніка працює в основному на дизельному паливі. По-друге, Росія така країна, в якій люди ходитимуть пішки і гризтимуть хліб, але в армію все, що потрібно, буде йти. Це нам потрібно всім усвідомити і чесно визнати", - додав глава ГУР.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 18 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ.

Напередодні, 17 грудня, вибухи прогриміли у містах Саратов та Енгельс. Відомо про наслідки атаки "на землі". Також у цю ніч гучно було у Краснодарському краї, де атаковано місцевий НПЗ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України вдарили по Астраханському газопереробному заводу, який є одним із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

