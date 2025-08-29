Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами Калібр

Удар став не лише символічним досягненням, а й змусив відправити носій ракет у ремонт.

Корабель Буян-М потрапив під удар в Азовському морі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот відео ГУР

Коротко:

Вперше за допомогою FPV-дронів уражено російський військовий корабель

Корвет Буян-М перебував в Азовському морі на відстані понад 350 км

Для атаки могли використовуватися дрони "Рубака" або UJ-26 "Бобер"

Українські розвідники вперше за допомогою FPV-дронів вразили військовий корабель - російський корвет Буян-М, який є носієм крилатих ракет Калібр. Унаслідок ударів корабель зазнав пошкоджень. Раніше дрони атакували катери і судна, але не військові кораблі такого рангу.

Аналітики Defense Express вважають, що було застосовано саме FPV-дрон для удару по російському малому ракетному кораблю, який перебував в Азовському морі на відстані понад 350 км.

"На такій дальності було забезпечено як управління засобами ураження, так і цілевказівку. Тому що для атаки ворожого корабля насамперед необхідно знати, де він. [...] Найімовірніше, удар було завдано дронами "Рубака" та/або UJ-26 "Бобер". Унаслідок удару, як заявлено ГУР, виведено з ладу РЛС корабля і уражено його борт", - пишуть експерти.

Вони зазначають, що окрім історичного досягнення та відправки в ремонт носія Калібрів, слід звернути увагу на те, що ця атака показує безпорадність російських кораблів.

"Тому що на відео досить чітко видно, що Буян-М намагається активно маневрувати, тобто його екіпаж знає про загрозу. Але його засоби протиповітряної оборони мовчать", - звертає увагу Defense Express.

У російського корабля було, чим відбити атаку. Зокрема, на озброєнні судна є скорострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дует", але відповідним озброєнням окупанти не скористалися.

Дивіться відео - Бійці ГУР в Азовському морі полювали за ракетним кораблем проекту Буян-М:

Як писав Главред, 28 серпня Департамент активних дій ГУР МО України та спецпідрозділ ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік від тимчасово окупованого Криму вразили малий ракетний корабель країни-агресора Росії проекту 21631 "Буян-М". Цей корабель є носієм крилатих ракет типу "Калібр", якими РФ неодноразово обстрілювала Україну. Пошкодити корабельну РЛС воїнам вдалося за допомогою удару повітряного дрона.

28 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупаційні війська РФ вразили один із кораблів Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, один із членів екіпажу загинув, ще кілька людей дістали поранення. Також триває пошук кількох військових моряків. Корабель перебував на річці Дунай, коли його вразив безекіпажний морський катер РФ.

