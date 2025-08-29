Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами Калібр

Анна Ярославська
29 серпня 2025, 08:01
1513
Удар став не лише символічним досягненням, а й змусив відправити носій ракет у ремонт.
Корабль Буян-М
Корабель Буян-М потрапив під удар в Азовському морі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот відео ГУР

Коротко:

  • Вперше за допомогою FPV-дронів уражено російський військовий корабель
  • Корвет Буян-М перебував в Азовському морі на відстані понад 350 км
  • Для атаки могли використовуватися дрони "Рубака" або UJ-26 "Бобер"

Українські розвідники вперше за допомогою FPV-дронів вразили військовий корабель - російський корвет Буян-М, який є носієм крилатих ракет Калібр. Унаслідок ударів корабель зазнав пошкоджень. Раніше дрони атакували катери і судна, але не військові кораблі такого рангу.

Аналітики Defense Express вважають, що було застосовано саме FPV-дрон для удару по російському малому ракетному кораблю, який перебував в Азовському морі на відстані понад 350 км.

відео дня

"На такій дальності було забезпечено як управління засобами ураження, так і цілевказівку. Тому що для атаки ворожого корабля насамперед необхідно знати, де він. [...] Найімовірніше, удар було завдано дронами "Рубака" та/або UJ-26 "Бобер". Унаслідок удару, як заявлено ГУР, виведено з ладу РЛС корабля і уражено його борт", - пишуть експерти.

Вони зазначають, що окрім історичного досягнення та відправки в ремонт носія Калібрів, слід звернути увагу на те, що ця атака показує безпорадність російських кораблів.

"Тому що на відео досить чітко видно, що Буян-М намагається активно маневрувати, тобто його екіпаж знає про загрозу. Але його засоби протиповітряної оборони мовчать", - звертає увагу Defense Express.

У російського корабля було, чим відбити атаку. Зокрема, на озброєнні судна є скорострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дует", але відповідним озброєнням окупанти не скористалися.

Дивіться відео - Бійці ГУР в Азовському морі полювали за ракетним кораблем проекту Буян-М:

Як писав Главред, 28 серпня Департамент активних дій ГУР МО України та спецпідрозділ ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік від тимчасово окупованого Криму вразили малий ракетний корабель країни-агресора Росії проекту 21631 "Буян-М". Цей корабель є носієм крилатих ракет типу "Калібр", якими РФ неодноразово обстрілювала Україну. Пошкодити корабельну РЛС воїнам вдалося за допомогою удару повітряного дрона.

28 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупаційні війська РФ вразили один із кораблів Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, один із членів екіпажу загинув, ще кілька людей дістали поранення. Також триває пошук кількох військових моряків. Корабель перебував на річці Дунай, коли його вразив безекіпажний морський катер РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військовий корабель новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

09:27Фронт
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:25Війна
Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

08:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Останні новини

09:27

ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

09:23

Навіщо птахи купаються в піску: лише одиниці знають правильну відповідьВідео

09:00

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхиВідео

08:25

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:10

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуваннямПогляд

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
08:04

Не важливо якою мовою говориш: Каменських розлютила своїм висловлюванням у СШАВідео

08:01

Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами КалібрВідео

07:30

Став тінню себе: папараці вдалося сфотографувати невпізнанного Міккі Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

Реклама
07:10

Де три відмінності між двома чоловіками з гітарою: на пошуки відповіді є всього 27 секунд

06:47

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:17

Від уроків "Мінська" до нової коаліції союзниківПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з автомобілем біля скелі за 10 с

05:23

Навіщо німці кладуть під килим фольгу: незвичний лайфхак

04:30

Визнання та новий етап: трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі 29 серпня

04:07

Чому кіт лиже, а потім раптово кусає - пояснення зоологів здивуєВідео

03:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - грошіВідео

02:34

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний БугВідео

02:05

Кількість загиблих у Києві зросла: влада розкрила масштаби нічного удару

01:56

Алмаз, якому судилося стати діамантом: Ольга Сумська показала себе в юності

Реклама
01:30

"Попросила покласти край": зірка "Гаррі Поттера" розкрила свій останній план

01:01

США дають "зелене світло" великому пакету озброєння: що отримають ЗСУ найближчим часом

00:50

Дружина Monatik випадково засвітила обличчя восьмимісячного сина

00:08

Неймовірний старт і напружений фінал: як "Полісся" ледь не створило сенсацію в Італії

28 серпня, четвер
23:56

Переможниця "Холостяка-13" екстрено покинула країну через суд

23:35

Кейт Міддлтон і принц Вільям приховували від старшого сина важливу таємницю: причина

23:16

У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофуВідео

23:14

"Шах і мат" для Кремля: аналітик запропонував неочевидний хід для завершення війни

22:28

На дорогах помітили незвичайний знак - про що попереджають чорно-білі квадрати

22:19

Смертельний сигнал: як за кольором диму визначити "здоров’я" двигуна автомобіля

21:04

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агентВідео

20:57

Часник буде розміром із кулак: простий крок у серпні, який змінить врожайВідео

20:55

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дімВідео

20:37

Експерти назвали 5 найкращих і найгірших продуктів для жінок 50+ років

20:36

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

20:07

"Буде на папері": Зеленський розповів, коли з'являться гарантії безпеки

20:03

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

19:44

Трамп поставив дедлайн: розкрито коли буде підписана угода між Україною та РосієюВідео

19:33

Джордж Клуні не зміг взяти участь у Венеційському кінофестивалі: у чому причина

19:22

Пекельна спека накриває регіони: синоптики назвали дату похолодання

Реклама
19:15

Підозрюваний у розкраданні землі ДГ "Дніпро" Олександр Овсюк працевлаштував на підприємство свою співмешканку актуально

19:10

Відкладений терор по Києву: що влаштувала РФПогляд

19:03

В Україні дорожчає один із найважливіших продуктів - що буде з цінами у вересні

18:33

Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют

18:20

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

18:14

З'явилась перша реакція США на масовані удари РФ по Києву - що сказали у Трампа

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти