"Війська потрібно виводити": генерал дав тривожний прогноз про бої за Покровськ

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 18:39
Оборонний рубіж на сході створювався ще з 2014 року, нагадав Ігор Романенко.
Ігор Романенко, армія рф
Ігор Романенко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Романенка:

  • Оборонний рубіж на сході створювався ще з 2014 року
  • Українські війська потрібно виводити на нові позиції

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував питання про стійкість Покровська Донецької області, який країна-агресор РФ майже півтора року не може окупувати.

Як підкреслив він під час чату в Главреді, річ не тільки в потенціалі Росії, а він у неї значний: це стосується і особового складу, і основних видів озброєння.

"Річ у тім, що оборонний рубіж, який проходить через Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ, створювався ще з 2014 року", - зазначив експерт.

'Війська потрібно виводити': генерал дав тривожний прогноз про бої за Покровськ
/ Главред

За його словами, цей оборонний рубіж був дуже серйозно укріплений українськими військами. До того ж міська забудова дозволяє проводити оборонні дії більш ефективно.

"Усе це в сукупності зі стійкістю наших Сил оборони давало змогу тривалий час відстоювати цю агломерацію, незважаючи на переважаючі сили російських військ. Однак зараз уже ситуація там така, що наші війська потрібно виводити на нові позиції", - додав Романенко.

Дивіться відео - чат з Ігорем Романенком:

Ситуація навколо Покровська: думка аналітика

Наразі у Сил оборони України немає достатніх можливостей, щоб відновити контроль над Покровськом, оскільки не вистачає оперативних резервів, а противник зосередив на цій ділянці значні сили - близько 150 тисяч військовослужбовців. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що подальший розвиток подій навколо Покровська багато в чому визначатиметься перебігом переговорів, оскільки нинішній етап бойових дій тісно переплетений із політичними факторами та ухвалюваними рішеннями.

Бої за Покровськ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом. Українські сили проводять завчасно підготовлений маневр, реагуючи на флангові та тилові заходи російських підрозділів.

Нагадаємо, раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ігор Романенко Покровськ





