Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Анна Косик
29 серпня 2025, 08:25
6844
Окрім питання кілометражу буферної зони європейці обговорюють і кількість військових для миротворчої місії.
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі
Кількість іноземних військових, яких можуть направити в Україну, досі невідома / Колаж: Главред, фото: 4 ОВМБр, facebook.com/NATO

Головне:

  • Буферна зона між ЗСУ і армією РФ може становити 40 кілометрів
  • Кількість іноземних військових в Україні, ймовірно, не перевищуватиме 60 тисяч
  • Остаточного варіанту реалізації миротворчої місії наразі немає

Між українською та російською лініями фронту у рамках мирної угоди можуть створити 40-кілометрову буферну зону. Такий варіант розглядають європейські лідери.

Про це пише видання Politico з посиланням на п'ять європейських дипломатів. За їхніми словами, ця пропозиція є однією із тих, які розглядають військові та цивільні посадовці в рамках післявоєнного сценарію, або перемир'я в Україні.

відео дня

Європейці обговорюють варіанти миротворчої місії

Демілітаризовану територію хочуть створити для роботи миротворчого контингенту, який наглядав би за припиненням вогню.

Наразі чиновники все ще розходяться у думках щодо того, наскільки глибокою має бути буферна зона та скільки військових там треба розмістити для належного патрулювання. Наразі звучать пропозиції щодо розміщення від 4 до 60 тисяч військовослужбовців.

Європейські лідери не близькі до реалізації задуму

Країни-партнери України поки не взяли на себе жодних зобов'язань і залишається невідомим те, чи Київ погодиться на реалізацію такого плану, адже він, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки.

"Вони хапаються за соломинку... Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських та французьких спостерігачів завадять їм вторгнутися в Україну, то вони помиляються", - прокоментував ініціативу колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд.

Створення буферної зони між Україною та РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявляв, що ідея створення буферної зони на 15 км з обох боків лінії фронту в Україні може бути небезпечною - це може призвести до втрати контролю над містами.

Напередодні експерт Олег Жданов оцінив ідею створення буферної зони між ЗСУ та окупаційними військами країни-агресора Росії, де мали б розмістити європейські та британські війська, як малоймовірну.

Раніше експерт Тарас Загородній розповів, що чим більше іноземних військ перебуватиме на території України, то краще. По суті, це вже буде вступом до НАТО, якщо війська Альянсу перебуватимуть на території України у буферній зоні.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа буферна зона
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:25Війна
Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

08:10Погляди
"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:47Політика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Останні новини

09:23

Навіщо птахи купаються в піску: лише одиниці знають правильну відповідь

09:00

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхиВідео

08:25

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:10

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуваннямПогляд

08:04

Не важливо якою мовою говориш: Каменських розлютила своїм висловлюванням у СШАВідео

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
08:01

Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами КалібрВідео

07:30

Став тінню себе: папараці вдалося сфотографувати невпізнанного Міккі Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

07:10

Де три відмінності між двома чоловіками з гітарою: на пошуки відповіді є всього 27 секунд

Реклама
06:47

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:17

Від уроків "Мінська" до нової коаліції союзниківПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з автомобілем біля скелі за 10 с

05:23

Навіщо німці кладуть під килим фольгу: незвичний лайфхак

04:30

Визнання та новий етап: трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі 29 серпня

04:07

Чому кіт лиже, а потім раптово кусає - пояснення зоологів здивуєВідео

03:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - грошіВідео

02:34

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний БугВідео

02:05

Кількість загиблих у Києві зросла: влада розкрила масштаби нічного удару

01:56

Алмаз, якому судилося стати діамантом: Ольга Сумська показала себе в юності

01:30

"Попросила покласти край": зірка "Гаррі Поттера" розкрила свій останній план

Реклама
01:01

США дають "зелене світло" великому пакету озброєння: що отримають ЗСУ найближчим часом

00:50

Дружина Monatik випадково засвітила обличчя восьмимісячного сина

00:08

Неймовірний старт і напружений фінал: як "Полісся" ледь не створило сенсацію в Італії

28 серпня, четвер
23:56

Переможниця "Холостяка-13" екстрено покинула країну через суд

23:35

Кейт Міддлтон і принц Вільям приховували від старшого сина важливу таємницю: причина

23:16

У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофуВідео

23:14

"Шах і мат" для Кремля: аналітик запропонував неочевидний хід для завершення війни

22:28

На дорогах помітили незвичайний знак - про що попереджають чорно-білі квадрати

22:19

Смертельний сигнал: як за кольором диму визначити "здоров’я" двигуна автомобіля

21:04

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агентВідео

20:57

Часник буде розміром із кулак: простий крок у серпні, який змінить врожайВідео

20:55

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дімВідео

20:37

Експерти назвали 5 найкращих і найгірших продуктів для жінок 50+ років

20:36

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

20:07

"Буде на папері": Зеленський розповів, коли з'являться гарантії безпеки

20:03

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

19:44

Трамп поставив дедлайн: розкрито коли буде підписана угода між Україною та РосієюВідео

19:33

Джордж Клуні не зміг взяти участь у Венеційському кінофестивалі: у чому причина

19:22

Пекельна спека накриває регіони: синоптики назвали дату похолодання

19:15

Підозрюваний у розкраданні землі ДГ "Дніпро" Олександр Овсюк працевлаштував на підприємство свою співмешканку актуально

Реклама
19:10

Відкладений терор по Києву: що влаштувала РФПогляд

19:03

В Україні дорожчає один із найважливіших продуктів - що буде з цінами у вересні

18:33

Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют

18:20

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

18:14

З'явилась перша реакція США на масовані удари РФ по Києву - що сказали у Трампа

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

17:39

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти