Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Окрім питання кілометражу буферної зони європейці обговорюють і кількість військових для миротворчої місії.

Кількість іноземних військових, яких можуть направити в Україну, досі невідома

Головне:

Буферна зона між ЗСУ і армією РФ може становити 40 кілометрів

Кількість іноземних військових в Україні, ймовірно, не перевищуватиме 60 тисяч

Остаточного варіанту реалізації миротворчої місії наразі немає

Між українською та російською лініями фронту у рамках мирної угоди можуть створити 40-кілометрову буферну зону. Такий варіант розглядають європейські лідери.

Про це пише видання Politico з посиланням на п'ять європейських дипломатів. За їхніми словами, ця пропозиція є однією із тих, які розглядають військові та цивільні посадовці в рамках післявоєнного сценарію, або перемир'я в Україні.

Європейці обговорюють варіанти миротворчої місії

Демілітаризовану територію хочуть створити для роботи миротворчого контингенту, який наглядав би за припиненням вогню.

Наразі чиновники все ще розходяться у думках щодо того, наскільки глибокою має бути буферна зона та скільки військових там треба розмістити для належного патрулювання. Наразі звучать пропозиції щодо розміщення від 4 до 60 тисяч військовослужбовців.

Європейські лідери не близькі до реалізації задуму

Країни-партнери України поки не взяли на себе жодних зобов'язань і залишається невідомим те, чи Київ погодиться на реалізацію такого плану, адже він, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки.

"Вони хапаються за соломинку... Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських та французьких спостерігачів завадять їм вторгнутися в Україну, то вони помиляються", - прокоментував ініціативу колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд.

Створення буферної зони між Україною та РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявляв, що ідея створення буферної зони на 15 км з обох боків лінії фронту в Україні може бути небезпечною - це може призвести до втрати контролю над містами.

Напередодні експерт Олег Жданов оцінив ідею створення буферної зони між ЗСУ та окупаційними військами країни-агресора Росії, де мали б розмістити європейські та британські війська, як малоймовірну.

Раніше експерт Тарас Загородній розповів, що чим більше іноземних військ перебуватиме на території України, то краще. По суті, це вже буде вступом до НАТО, якщо війська Альянсу перебуватимуть на території України у буферній зоні.

