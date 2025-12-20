Припинення вогню по лінії бойових дій: нардеп сказав, чи готова Україна

Нардеп додав, що треба запускати більше дронів та ракет, щоб зупинити Москву.

https://glavred.net/war/prekrashchenie-ognya-po-linii-boevyh-deystviy-nardep-skazal-gotova-li-ukraina-10725824.html Посилання скопійоване

Можливість припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Офіс президента

Ключові тези з заяви нардепа:

Україна готова до припинення бойових дій по лінії фронту

Кредит від партнерів є важливою підтримкою для виживання держави

Україна готова до припинення вогню по фактичній лінії бойових дій. На такому кроці наполягає військове керівництво країни, включаючи Генеральний штаб та Головнокомандувача ЗСУ. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, питання припинення вогню регулярно обговорюється на нарадах у президента, де заслуховуються доповіді безпосередньо з передової.

відео дня

"Ми готові на припинення вогню по лінії ведення дій, бойових дій. Крапка. І це якраз наполягають і військові, і Генштаб, і Главком. Президент проводить дуже часто наради і там він вислуховує ситуацію на фронті. Ми знаємо, що він був у Куп’янську, і це дуже допомогло якраз і на перемовинах з європейськими партнерами", - каже нардеп.

Він додав, що наданий нещодавно партнерами кредит у розмірі 90 млрд євро на два роки є важливою підтримкою для виживання держави.

На його думку, ці кошти дозволять переглянути бюджет на 2026 рік та підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Однак, вони не здатні зупинити російську воєнну машину.

"Але можливості зупинити ворога, якраз ця позичка, на жаль, не надає. Тому що я спілкувався з хлопцями з СБС і вони кажуть, щоб зупинити Москву, треба запускати більше дронів, ракет, а на це потрібні дуже великі гроші", - пояснив депутат.

Горбенко також озвучив підрахунки фахівців, які говорять, що для повної зупинки наступу РФ Україні потрібно щонайменше 40 млрд доларів виключно на дрони та ракети.

"Таких обсягів допомоги від партнерів наразі немає", - підсумував він.

Коли Росія може припинити війну

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що змусити Росію припинити війну може виключно виснаження і втрата ініціативи на полі бою у форматі наступальних та оборонних дій.

"Росія не має того потенціалу, який у неї був у 2022 році. Наша задача – її максимально виснажити. Після цього розпочнеться зворотній процес. Коли країна не може тримати оборону, вона починає відступати. Це цілком може відбутися і з російськими військами", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром на основі принципів, викладених президентом Росії влітку 2024 року в МЗС РФ".

Президент України Володимир Зеленсьский говорив, що головне питання полягає не в бажанні, а в спроможності Росії продовжувати війну. За його словами, ця спроможність залежить від тиску міжнародних партнерів, зокрема санкційного та дипломатичного.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що російське керівництво налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року.

Читайте також:

Про персону: Руслан Горбенко Руслан Горбенко — український підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Кандидат економічних наук, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред