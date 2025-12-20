Рус
Нова зустріч США, України та РФ: Зеленський сказав, що вона може принести

Марія Николишин
20 грудня 2025, 19:18
Зустріч може відбутись на рівні радників з національної безпеки.
Зеленський підтримав ідею тристоронньої зустрічі

Головне із заяви Зеленського:

  • США пропонують Україні сісти за стіл перемовин разом із Росією
  • Київ підтримує ідею тристоронньої зустрічі
  • Але, ймовірно, ця зустріч не принесе щось нове

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує. Про це глава держави повідомив у розмові з журналістами.

Він розповів, що про пропозицію йому розповів секретар РНБО Рустем Умєров, який зараз перебуває в США і проводив вчора перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни.

"Що стосується Умєрова, він мені дзвонив, сказав, що Америка пропонує тристоронню зустріч NSA (радників з національної безпеки, - ред.) - Америка, Україна, Росія", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що не впевнений, що ця зустріч принесе щось нове, але додав, що раніше подібні зустрічі були у Туреччині і вони дали певний результат. Зокрема, повернення полонених військових та цивільних. Тож Україна підтримує пропозицію Америки.

"Якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни, або результатом трьохсторонньої зустрічі NSA може бути домовленість про трьохсторонню зустріч лідерів - я не можу бути проти. Ми підтримаємо пропозицію США", - підкреслив він.

Мирний план США – думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" – це чергові Мінські домовленості.

Він підкреслив, що у "Мінську" завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав’язували вибори, 5-й пункт.

"Все це якісь фантастичні пункти, бо більшість представників західної дипломатії до реальності не готові. Дехто на нашому боці, і це нам допомагає, але це точно не оточення Трампа", - каже експерт.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угоду між Україною і Росією буде укладено найближчим часом. Він також додав, що результат переговорів залежить від "обох сторін".

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом, коли "мирний план" буде фіналізовано.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Шикарний оселедець в кетчупі: рецепт дуже смачного маринаду

