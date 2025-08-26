Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани, - ISW

Аналітики ISW пояснюють провал нездатністю Росії налагодити логістику для підтримки та посилення своїх передових підрозділів

Російська тактика інфільтрації не спрацювала на Донбасі / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Головні висновки ISW:

Російське військове командування відмовилося від спроб розвинути наступ у напрямку Добропілля

Нещодавні просування ЗСУ вказують на те, що російська тактика інфільтрації не спрацювала

Російське командування фактично відмовилося від розвитку прориву в напрямку Добропілля та перенесло основні зусилля на інші ділянки фронту. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За оцінкою аналітиків, нещодавнє просування українських сил у цьому районі свідчить, що стратегія інфільтрації, яку застосовували окупанти, зазнала поразки: РФ не змогла закріпити міцні позиції на захопленій території.

Крім того, російські воєнні блогери різко зменшили кількість повідомлень про "успіхи" біля Добропілля й тепер зосередили увагу на боях на північ, схід і південний захід від Покровська.

"Це ще раз свідчить про те, що російським військам не вдалося закріпитися і розвинути прорив, і вони переключають свою увагу безпосередньо на Покровськ", - зазначають в ISW.

Слабка логістика завадила РФ розвинути прорив на Донеччині / фото: ISW

Аналітики пояснюють: тактика "просочування" та низька щільність російських військ на напрямку Покровська дозволили окупантам здійснити обмежений маневр на схід і південний схід від Добропілля.

Однак відсутність налагодженої логістики і неможливість забезпечити передові частини підкріпленням різко обмежили потенціал РФ для закріплення і розширення прориву.

Що каже Генштаб про Покровський напрямок

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 95 БпЛА, 97 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів", - каже Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті - що ще кажуть аналітики ISW

Главред сьогодні зазначав, що аналітики ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині. Українські військові провели контратаки на північ від Андріївки, а також у районах Безсалівки та на лінії Андріївка – Олексіївка.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомив про успішне просування українських військових на Лиманському напрямку. Аналітики посилаються на геолокаційні відео, які підтверджують, що ЗСУ просунулися в південній частині села Торське, що розташоване на схід від Лиману.

Аналітики також розповідали, що РФ втратила плацдарм на Донбасі, так як ЗСУ відрізали росіян від основних сил. Посилаючись на експертів, аналітики зазначають, що українські підрозділи ліквідували російський виступ на цьому напрямку, відрізавши частини противника від основних сил. Фактично цей виступ уже знищено, а залишки ворога зачищають у прилеглих селах.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

