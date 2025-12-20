Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У Росії помер зірка серіалів і мелодрам

Олена Кюпелі
20 грудня 2025, 12:31
854
Несподівано стало відомо про смерть російського актора Анатолія Лобоцького.
Помер популярний російський актор Лобоцький
Помер популярний російський актор Лобоцький / Колаж Главред, фото Експрес

Коротко:

  • Від чого помер Лобоцький
  • Хто повідомив про смерть актора

У терористичній Росії стало відомо про смерть народного артиста РФ Анатолія Лобоцького.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, актор помер на 67-му році життя. Інформацію про це надала сім'я актора.

відео дня

Напередодні у ЗМІ раз у раз з'являлися чутки про те, що артист останнім часом боровся з пухлиною. Повідомлялося, що у Лобоцького виявили пухлину після того, як він звернувся в лікарню зі скаргами на болі в грудях. За даними джерела, 2024 року артисту видалили частину легені через периферичний рак, але "хвороба вразила й інші органи".

На 67 році життя помер на 67 році життя
На 67 році життя помер на 67 році життя / Фото РосЗМІ

Тоді актор відмовився коментувати чутки про пухлину.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно повідомила про розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, несподівано заявила про возз'єднання з чоловіком.

Раніше також російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, розповіла про те, як довелося реанімувати її дітей.

Про персону: Анатолій Лобоцький

Анатолій Лобоцький закінчив режисерський факультет Тамбовської філії Московського державного інституту культури і ГІТІС. У 1985 році його прийняли до трупи Московського академічного театру імені Володимира Маяковського. Він дебютував у кіно 1988 року в стрічці "Об'єктивні обставини". Широка популярність прийшла до нього 2000 року після виходу фільму "Заздрість богів", де він зіграв головного героя Андре. Потім він також знімався в картинах "На розі біля Патріарших", "Особисте життя доктора Селіванової", "Адмірал", "Чорна кров", "Своя чужа", "Молодіжка", "Стара гвардія", "Анна Медіум", "Хокейні тата" та інших. Загалом у його фільмографії понад 120 робіт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

13:56Україна
РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

12:48Україна
РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

12:14Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

Укренерго опублілкувало нові графіки на 20 грудня: світло вимикатимуть не всім

Укренерго опублілкувало нові графіки на 20 грудня: світло вимикатимуть не всім

Останні новини

13:56

РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

13:54

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт на Святвечір неочікувано подорожчав

13:51

Більше сподобатися: Олена Тополя розповіла, як її діти відреагували на розлучення

13:36

Такого не було 84 роки: гороскоп для Близнюків на 2026-йВідео

12:48

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
12:40

У 100 разів смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього майонезу за одну хвилину

12:31

У Росії помер зірка серіалів і мелодрам

12:14

РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

12:07

Токсичні символи Різдва: що не можна тримати вдома, якщо у вас є кішка і собака

Реклама
11:53

Україна критично залежить від розвідданих США: Буданов про важливі деталі

11:38

Чи обов'язково на Святвечір готувати 12 страв: неочікувана відповідь священника

11:01

На кого чекає фінансова революція: Уран змінить доходи на цілих сім років у 2026-муВідео

10:37

Кремль пришвидшив підготовку до нападу на Європу: Буданов назвав перші цілі РФ

10:35

Скоро на країну обрушиться нова магнітна буря: стала відома дата

10:00

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель

09:54

Росіяни погрожують висадкою десанту в Одесі: в ЦПД оцінили загрозу

09:42

Що чекає на Овнів у 2026 році: астролог назвала найважливіші та найнебезпечніші періодиВідео

08:47

Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

08:12

Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

08:10

Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікриПогляд

Реклама
07:32

Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

07:28

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

07:01

Гороскоп Таро на сьогодні 21 грудня: Раку - нові звички, Терезам - прийняття

06:10

Як СБУ влаштували дорогий феєрверк окупантам у СевастополіПогляд

05:52

Гороскоп на завтра 21 грудня: Скорпіонам - фінансові втрати, Водоліям - веселощі

05:30

Настане новий розділ у житті: які знаки зодіаку можуть покладатися на удачу

04:41

Всі вважають ці продукти "здоровими": дієтологиня назвала несподіваних ворогів при схудненні

04:18

Шикарний оселедець в кетчупі: рецепт дуже смачного маринаду

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вівці біля паркану за 51 секунду

03:39

Як зберегти апельсини на півроку: секрет кулінарів

02:50

Революція в медицині: знайдено сенсаційний спосіб виявлення деменції

02:22

У бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту

02:22

Як зробити кристалізований мед знову рідким: про цей трюк мало хто знає

01:50

Важливий вибір: який камінь підходить вам за знаком зодіаку

01:18

Долар готується до ривка: названо дати можливого валютного шторму

00:31

Розвідка США підтвердила, що Путін планує нове вторгнення, - Reuters

00:10

Зеленський зловив Путіна на брехні та жорстко відповів щодо виборів під час війни

00:08

Шанс 1 на 200 мільйонів: у Німеччині народилися унікальні трійнята

00:03

"Йому шкода": експерт назвав причину, через яку Трамп захоплюється Путіним

19 грудня, п'ятниця
23:47

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Реклама
22:57

РФ вдарила балістикою по порту на Одещині: багато загиблих та поранених

22:46

Норвегія і Японія виділять Україні мільярди доларів: на що підуть гроші

22:45

Хто пройшов у фінал "Холостяка": Тарас Цимбалюк зробив вирішальний вибір

22:35

Переворот в опаленні: одна дія прогріє батареї в рази швидше

22:23

У Києві біля Коордштабу знайшли "радіомаячок": на місці поліція

21:30

Переговори про мир в Україні: Рубіо спрогнозував імовірну дату угоди

21:20

Україна залишиться без 60% палива, а ціни на бензин рвонуть угору - експерт

21:04

Зустріч із мамою "Холостяка" закінчилася сльозами - що сталося

20:56

Перестала ховати: Меган Маркл показала дітей

20:53

Як позбутися затхлого запаху рушників: перевірений засіб за копійки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти