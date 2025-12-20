Несподівано стало відомо про смерть російського актора Анатолія Лобоцького.

Помер популярний російський актор Лобоцький / Колаж Главред, фото Експрес

Коротко:

Від чого помер Лобоцький

Хто повідомив про смерть актора

У терористичній Росії стало відомо про смерть народного артиста РФ Анатолія Лобоцького.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, актор помер на 67-му році життя. Інформацію про це надала сім'я актора.

Напередодні у ЗМІ раз у раз з'являлися чутки про те, що артист останнім часом боровся з пухлиною. Повідомлялося, що у Лобоцького виявили пухлину після того, як він звернувся в лікарню зі скаргами на болі в грудях. За даними джерела, 2024 року артисту видалили частину легені через периферичний рак, але "хвороба вразила й інші органи".

На 67 році життя помер на 67 році життя / Фото РосЗМІ

Тоді актор відмовився коментувати чутки про пухлину.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Про персону: Анатолій Лобоцький Анатолій Лобоцький закінчив режисерський факультет Тамбовської філії Московського державного інституту культури і ГІТІС. У 1985 році його прийняли до трупи Московського академічного театру імені Володимира Маяковського. Він дебютував у кіно 1988 року в стрічці "Об'єктивні обставини". Широка популярність прийшла до нього 2000 року після виходу фільму "Заздрість богів", де він зіграв головного героя Андре. Потім він також знімався в картинах "На розі біля Патріарших", "Особисте життя доктора Селіванової", "Адмірал", "Чорна кров", "Своя чужа", "Молодіжка", "Стара гвардія", "Анна Медіум", "Хокейні тата" та інших. Загалом у його фільмографії понад 120 робіт.

