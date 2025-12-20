Рус
"Не Путіну вирішувати": Зеленський розповів, коли і як проведуть вибори в Україні

Руслана Заклінська
20 грудня 2025, 16:17оновлено 20 грудня, 17:01
МЗС України працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів.
Зеленський висловився про вибори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Вибори залежать від безпеки та законодавства
  • Путін не має жодного права впливати на українські вибори
  • Вибори на тимчасово окупованих територіях неможливі

Проведення виборів в Україні залежить від безпекової ситуації та законодавчих можливостей. Росія та її лідер Володимир Путін не мають жодного впливу на український виборчий процес. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, він точно не громадянин України і він точно не буде впливати на результат і ні на що інше", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що вибори залежать від безпеки та законодавства.

"Якщо під час війни, - законодавство треба якимось чином… Знаходити кроки щодо змін. Але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше", - сказав він.

Голосування за кордоном

Президент зазначив, що в умовах війни організація виборів буде складною через велику кількість українців, які перебувають поза межами країни. Водночас Зеленський запевнив, що Міністерство закордонних справ уже працює з міжнародними партнерами над створенням необхідної інфраструктури для голосування за кордоном.

"Вони (МЗС України - ред.) мають контакти з нашими партнерами закордоном і для цього треба погодити можливу інфраструктуру закордоном, щоб це було комфортно для голосування. У будь-якому випадку я вірю, що коли будуть вибори, а саме, коли дозволятиме безпекова ситуація, тоді велика кількість українців приїдуть в Україну", - заявив президент.

Вибори на тимчасово окупованих терторіях

Зеленський зауважив, що важливо, аби мали змогу проголосувати й українські військовослужбовці. Також президент підкреслив, що вибори неможливі на тимчасово окупованих територіях.

"На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитись вибори, бо зрозуміло, як вони будуть проводитись. Як завжди це робить Росія. Вона спочатку говорить про результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховує вже голоси", - пояснив він.

Окремо президент зазначив, що американські партнери порушували питання виборів і, відповідно, розуміють, як допомогти Україні провести їх безпечно. За його словами, ключовими умовами для цього можуть стати припинення вогню або завершення війни.

Чому США вимагають проведення виборів - пояснення експерта

В інтервʼю Главреду голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель розповів, що заяви про проведення виборів в Україні під час війни, зокрема висловлені Дональдом Трампом, не можна розглядати як прямий тиск. Це скоріше елемент політичного тиску на Володимира Зеленського у рамках переговорного процесу та обміну взаємними звинуваченнями.

"Вибори без урахування безпекового компоненту – це взагалі не вибори. Якщо ми не можемо забезпечити повноцінну агітацію для кандидатів, то про яку кампанію йдеться? Чи може кандидат в умовах воєнного стану зустрічатися з виборцями, проводити мітинги, поїздки регіонами? Очевидно, що ні. Це буде неповноцінна виборча кампанія. Чи можливі вибори й агітація в прифронтових регіонах за десятки кілометрів до лінії фронту? Так само очевидно, що ні. І без цих складових важко уявити вибори, які відповідали б міжнародним стандартам", - наголосив він.

Проведення виборів в України - новини за темою

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова утриматися від ударів углиб України під час виборів, водночас стверджуючи, що Україна може провести голосування за нинішніх умов. Він додав, що Росія вимагатиме можливості для українців на її території проголосувати.

Також раніше Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні можливе лише за умови припинення вогню та забезпечення безпеки. За його словами, на підготовку зазвичай потрібно 60-90 днів, але терміни можуть коригуватися у взаємодії з партнерами та РФ.

Крім цього, Зеленський наголосив, що Україна не дозволить Путіну контролювати вибори в країні. Він підкреслив, що російський диктатор шукає виправдання для війни, а не її першопричини, і прагне продовжувати агресію.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень.

Володимир Зеленський президентські вибори в Україні новини України
