Удари по Одеській області: Зеленський обіцяє розібратися з відповідальними за ППО

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 15:55
Командуванню поставлено завдання в найкоротші терміни впровадити тимчасові інфраструктурні рішення.
Вночі ППО знищило 14 російських ракет
Володимир Зеленський прокоментував роботу ППО в Одеській області / колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Головне із заяв Зеленського:

  • Йде робота із забезпечення людей продовольством і паливом
  • Впроваджуються тимчасові інфраструктурні рішення
  • Триває розгляд із людьми, які відповідають за ППО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Одеській області після серії масованих російських атак, зазначивши, що всі служби працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

За словами президента, було проведено кілька координаційних нарад - як в онлайн-режимі, так і телефоном. Командуванню поставлено завдання в найкоротші терміни впровадити тимчасові інфраструктурні рішення, щоб жителі регіону мали доступ до базових життєво необхідних ресурсів.

Зеленський уточнив, що йдеться насамперед про забезпечення людей продовольством, паливом, ліками та іншими критично важливими речами.

Водночас глава держави утримався від коментарів щодо термінів і деталей робіт, пов'язаних із понтонними мостами.

Він також додав, що на місці ситуацією опікується його заступник із регіональної політики Микита, а також віцепрем'єр Кулеба, який відповідає за цей напрямок. До процесу залучена і місцева влада.

"Усі роблять свою справу, розбираємося також із людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", - додав український лідер.

Створено альтернативні транспортні маршрути через Дністер

Альтернативні транспортні маршрути через р. Дністер уже створено для організації транспортного зв'язку з південно-західною частиною Одещини після того, як Росія ракетно-дроновими ударами добряче пошкодила два мости, якими здійснювався рух у цей регіон, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"Люди мають можливість їздити з деякими обмеженнями", - написав він.

Микита уточнив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського разом із віцепрем'єром із відновлення - міністром розвитку громад і територій Олексієм Кулебою, очільником області Олегом Кіпером та командою працює на Одещині.

За словами Микити, ворог намагається тероризувати мирних людей для створення внутрішньої дестабілізації.

"Скільки б ворог не намагався знищити з'єднання - ми будемо створювати стільки альтернативних переправ, скільки буде потрібно для забезпечення потреб людей і функціонування регіону", - наголосив заступник голови Офісу президента.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила балістикою по порту в Одеській області. Робота оперативних та екстрених служб ускладнена тривалою повітряною тривогою.

Як писав Главред, російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей. Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області. Унаслідок атаки було важко поранено маму трьох дітей, вона померла у "швидкій".

Що таке ППО

Засоби протиповітряної оборони (ППО) — сукупність технічних засобів, що беруть участь у веденні бойових дій з відбиття нападу повітряного противника (знищенню літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і інших засобів), прикриттю угрупувань своїх військ і об'єктів тилу від ударів з повітря, ведення боротьби з його повітряними десантами і аеромобільними військами; заборони противникові ведення повітряної розвідки, а також сприяння завоюванню та утриманню панування в повітрі, передає Вікіпедія.

Володимир Зеленський Одеська область
