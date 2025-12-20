'Ми її зруйнували': Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

Буданов пояснив, чому мобілізація в Україні зазнала краху.

Буданов про крах мобілізації / колаж: Главред, фото: facebook.com/kyrylo.budanov.diu, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Буданова:

Україна програла медійну кампанію щодо мобілізації

Вплив Росії тут був не надто великим

Українці нібито самі вплинули на процес мобілізації

Очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів, що, на його думку, стало найбільшою помилкою всередині країни. Він розповів про "наглухо програну медійну кампанію", що стосувалася мобілізації. Про це він сказав у відкритому інтерв’ю, передає LB.

В очільника розвідки запитали, що стало найбільшою помилкою всередині країни, яку ще не пізно виправити, аби здобути перемогу або хоча б не втратити того, що маємо.

"Головна помилка, суто на мій погляд, – наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації", - відповів Буданов.

Він також додав, що вплив Росії тут не настільки великий, як усім здається.

За його словами, українці нібито самі вплинули на процес мобілізації – іноді через власні амбіції певних людей, іноді ж необдумано.

"Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", - підкреслив керівник ГУР.

Скільки триватиме мобілізація в Україні

Військовий експерт Ігор Романенко заявив, що навіть у разі завершення війни та встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься.

За його словами, після зупинення ведення бойових дій, Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють із 2014 року.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо.

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що станом на зараз немає підстав для тотальної мобілізації жінок, оскільки таке поповнення не є критично необхідним для українських Сил оборони.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні триватиме, незалежно від перебігу переговорів між Путіним, Трампом та Зеленським.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

