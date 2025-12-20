Рус
У бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 02:22
Раніше 125-та бригада діяла на Гуляйпільському напрямку, де восени російські війська зуміли домогтися серйозного прориву.
Стали відомі подробиці боїв на півдні / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

  • Групу офіцерів 125 бригади відправлено на Куп'янський напрямок
  • Під це рішення потрапили офіцери зі штабу бригади та батальйонів

Новий керівник 125-ї важкої механізованої бригади Третього армійського корпусу Володимир Фокін, відомий під позивним "Фока", ухвалив рішення направити групу офіцерів на Куп'янський напрямок у складі так званих "офіцерських дозорів".

Як повідомив він на офіційній сторінці бригади, після призначення на посаду визнав за необхідне особисто розібратися з проблемами, які раніше виникли в підрозділі.

відео дня

Йдеться про події на Гуляйпільському напрямку, де бригада зазнала втрат і фактично втратила керованість. За словами командира, його першочерговим завданням стало розуміння реального рівня підготовки офіцерів.

Для цього він організував збір офіцерського складу і провів перевірку знань і навичок. Протягом місяця військовослужбовці виконували практичні завдання, а командир оцінював їхню дисципліну, ініціативу, здатність брати на себе відповідальність і готовність розвиватися. Підсумкова оцінка показала помітний розрив у рівні підготовки: частина офіцерів продемонструвала високий професіоналізм, проте були й ті, хто, за словами Фокіна, ставився до служби формально і не виявляв прагнення до зростання.

З урахуванням цих висновків командир вирішив сформувати офіцерські групи і направити їх у район Куп'янська, де, за його словами, виникла потреба в додатковому посиленні.

Гуляйполе
/ Інфографіка: Главред

Подробиці резонансного рішення

Як повідомляє "Українська правда", під це рішення потрапили офіцери зі штабу бригади та батальйонів, включно з військовослужбовцями з високими званнями. Фактично на новому напрямку вони виконуватимуть завдання піхоти.

При цьому джерела видання, пов'язані із захистом прав військових, на умовах анонімності висловили стурбованість таким кроком. На їхню думку, використання офіцерів у ролі рядової піхоти може створити правові ризики та підірвати систему військової ієрархії, яка відіграє ключову роль у підтримці порядку та дисципліни.

Що сталося в зоні відповідальності 125-ї бригади

Раніше 125-та бригада діяла на Гуляйпільському напрямку, де восени російські війська зуміли домогтися серйозного прориву. За інформацією джерел УП у Силах оборони, тоді підрозділи бригади залишилися без стійкого зв'язку з командуванням, що призвело до втрати позицій і втрат серед особового складу.

Дані військових про ситуацію на фронті

Російські війська нарощують тиск на Лиманській ділянці фронту, роблячи спроби прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують займані позиції і докладають максимум зусиль, щоб зупинити просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)

3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

Купянск війна Росії та України
