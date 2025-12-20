Рус
Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 21 грудня

Ангеліна Підвисоцька
20 грудня 2025, 20:27оновлено 20 грудня, 21:07
Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.
Графік відключення світла на 21 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

  • В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
  • У Києві та Київській області 21 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 21 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:30 до 4:00;
  • з 11:00 до 15:00;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 1.2:
  • з 00:30 до 4:00;
  • з 11:00 до 15:00;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 2.1:
  • з 11:00 до 18:00;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 2.2:
  • з 00:30 до 4:00;
  • з 11:00 до 18:00;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 3.1:
  • з 4:00 до 7:30;
  • з 14:30 до 18:30;
  • черга 3.2:
  • з 4:00 до 7:30;
  • з 14:30 до 18:30;
  • черга 4.1:
  • з 6:00 до 11:00;
  • з 16:00 до 21:30;
  • черга 4.2:
  • з 4:00 до 7:30;
  • з 14:30 до 20:00;
  • черга 5.1:
  • з 7:30 до 11:30;
  • з 18:00 до 21:30;
  • черга 5.2:
  • з 00:00 до 00:30;
  • з 7:30 до 11:30;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 6.1:
  • з 00:00 до 00:30;
  • з 8:00 до 14:30;
  • з 18:00 до 21:30;
  • черга 6.2:
  • з 00:00 до 00:30;
  • з 7:30 до 11:30;
  • з 18:00 до 21:30.

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1 :
  • з 1:30 до 5:00;
  • з 12:00 до 15:30;
  • з 22:30 до 24:00;
  • черга 1.2:
  • з 1:30 до 5:00;
  • з 12:00 до 15:30;
  • з 22:30 до 24:00;
  • черга 2.1:
  • з 1:30 до 5:00;
  • з 12:00 до 19:00;
  • з 22:30 до 24:00;
  • черга 2.2:
  • з 12:00 до 19:00;
  • з 22:30 до 24:00;
  • черга 3.1:
  • з 5:00 до 8:30;
  • з 15:30 до 19:00;
  • черга 3.2:
  • з 5:00 до 12:00;
  • з 15:30 до 19:00;
  • черга 4.1:
  • з 6:00 до 8:30;
  • з 15:30 до 20:00;
  • черга 4.2:
  • з 5:00 до 8:30;
  • з 16:00 до 22:00;
  • черга 5.1:
  • з 8:30 до 12:00;
  • з 19:00 до 22:30;
  • черга 5.2:
  • з 00:00 до 1:30;
  • з 8:30 до 12:00;
  • з 19:00 до 22:30;
  • черга 6.1:
  • з 00:00 до 1:30;
  • з 8:30 до 12:00;
  • з 19:00 до 22:30;
  • черга 6.2:
  • з 00:00 до 1:30;
  • з 8:30 до 15:30;
  • з 19:00 до 22:30.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", - пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 і 2024 роках", - додав Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; рос. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

