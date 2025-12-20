"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угоду

Важливо, щоб в угоді були сильні гарантії безпеки для України, переконаний Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про підготовку мирної угоди / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram

Важливе із заяв Зеленського:

Угоди про припинення війни немає і її може не бути

Для України важливий мир справедливий і міцний

Важливо домогтися сильних гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про припинення війни є дійсною, коли існує не тільки на папері, а реально виконується, і поки її немає, є ймовірність, що її і не буде.

"Мир кращий, ніж війна, але не за будь-яку ціну, тому що ми вже заплатили високу ціну", - сказав він на спільній із прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції.

За словами глави держави, для України важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням диктатора Володимира Путіна.

"Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість можливості прийти до нас з агресією. Це має бути не просто угода - хороша, погана - питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана буквами, але війна зупинена", - сказав Зеленський.

Він також навів приклад Будапештського меморандуму. "Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода - це не просто підписання", - наголосив президент.

"Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з Москви прийдуть з агресією - американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери... Я вважаю, що угода має бути для України справедлива і дієва", - додав Зеленський.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

Мирні переговори: ЗМІ розкрили подробиці

Зусилля з пошуку дипломатичного виходу з війни в Україні суттєво активізувалися: переговорний процес зараз більш інтенсивний, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії. За інформацією видання Bild, міжнародні посередники прагнуть у максимально стислі терміни зблизити позиції сторін і підвести їх до можливих домовленостей.

Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною і Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

