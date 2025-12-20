Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угоду

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 16:59
144
Важливо, щоб в угоді були сильні гарантії безпеки для України, переконаний Володимир Зеленський.
Зеленський, мир
Володимир Зеленський розповів про підготовку мирної угоди / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram

Важливе із заяв Зеленського:

  • Угоди про припинення війни немає і її може не бути
  • Для України важливий мир справедливий і міцний
  • Важливо домогтися сильних гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про припинення війни є дійсною, коли існує не тільки на папері, а реально виконується, і поки її немає, є ймовірність, що її і не буде.

"Мир кращий, ніж війна, але не за будь-яку ціну, тому що ми вже заплатили високу ціну", - сказав він на спільній із прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції.

відео дня

За словами глави держави, для України важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням диктатора Володимира Путіна.

"Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість можливості прийти до нас з агресією. Це має бути не просто угода - хороша, погана - питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана буквами, але війна зупинена", - сказав Зеленський.

Американський план закінчення війни
/ Інфографіка: Главред

Він також навів приклад Будапештського меморандуму. "Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода - це не просто підписання", - наголосив президент.

"Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з Москви прийдуть з агресією - американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери... Я вважаю, що угода має бути для України справедлива і дієва", - додав Зеленський.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

Скріншот
/ Скриншот

Мирні переговори: ЗМІ розкрили подробиці

Зусилля з пошуку дипломатичного виходу з війни в Україні суттєво активізувалися: переговорний процес зараз більш інтенсивний, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії. За інформацією видання Bild, міжнародні посередники прагнуть у максимально стислі терміни зблизити позиції сторін і підвести їх до можливих домовленостей.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною і Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Читайте також:

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

17:52Енергетика
"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

17:10Війна
"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угоду

"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угоду

16:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обсяги обмежень на 20 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обсяги обмежень на 20 грудня

Останні новини

18:10

Припинення вогню по лінії бойових дій: нардеп сказав, чи готова Україна

18:07

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождяВідео

18:02

Ціни на бензин підскочать: українцям назвали причину та ймовірні терміни

17:52

З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

17:10

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
17:09

"Боляче усвідомлювати втрату": діти Степана Гіги вийшли на зв'язок після смерті співака

16:59

"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угодуВідео

16:33

Обмеження стали жорсткішими: введено нові графіки вимкнення світлаФото

16:22

Не перекладайте фразу "редко, но метко": як вона звучить українською насправдіВідео

Реклама
16:17

"Не Путіну вирішувати": Зеленський розповів, коли і як проведуть вибори в Україні

16:06

СБУ підірвала російські літаки прямо на аеродромі - важливі подробиці

16:01

Смішна помилка з вагою у свідоцтві про народження підірвала Мережу

15:55

Удари по Одеській області: Зеленський обіцяє розібратися з відповідальними за ППОВідео

15:49

"КДБ та ФСБ святкують": білоруський опозиціонер заявив про операцію проти УкраїниВідео

15:16

Гроші на вітер: який одяг не варто купувати на розпродажі

14:55

Простий трюк спрацює за хвилини: посуд сяє без дорогих засобів для чищення

14:39

Ну путініста Глизіна в літаку накинулася жінка: момент потрапив на відеоВідео

13:56

РФ завдала нового удару по порту Південний: є "прильоти" і влучання

13:54

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт на Святвечір неочікувано подорожчав

13:51

Більше сподобатися: Олена Тополя розповіла, як її діти відреагували на розлучення

Реклама
13:36

Такого не було 84 роки: гороскоп для Близнюків на 2026-йВідео

12:48

РФ обрала нову ціль для штурму на сході і форсує Сіверський Донець

12:40

У 100 разів смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього майонезу за одну хвилину

12:31

У Росії помер зірка серіалів і мелодрам

12:14

РФ атакувала енергетику: у регіонах серйозні перебої зі світлом

12:07

Токсичні символи Різдва: що не можна тримати вдома, якщо у вас є кішка і собака

11:53

Україна критично залежить від розвідданих США: Буданов про важливі деталі

11:38

Чи обов'язково на Святвечір готувати 12 страв: неочікувана відповідь священника

11:01

На кого чекає фінансова революція: Уран змінить доходи на цілих сім років у 2026-муВідео

10:37

Кремль пришвидшив підготовку до нападу на Європу: Буданов назвав перші цілі РФ

10:35

Скоро на країну обрушиться нова магнітна буря: стала відома дата

10:00

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель

09:54

Росіяни погрожують висадкою десанту в Одесі: в ЦПД оцінили загрозу

09:42

Що чекає на Овнів у 2026 році: астролог назвала найважливіші та найнебезпечніші періодиВідео

08:47

Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі

08:12

Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас

08:10

Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікриПогляд

07:32

Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

07:28

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

07:01

Гороскоп Таро на сьогодні 21 грудня: Раку - нові звички, Терезам - прийняття

Реклама
06:10

Як СБУ влаштували дорогий феєрверк окупантам у СевастополіПогляд

05:52

Гороскоп на завтра 21 грудня: Скорпіонам - фінансові втрати, Водоліям - веселощі

05:30

Настане новий розділ у житті: які знаки зодіаку можуть покладатися на удачу

04:41

Всі вважають ці продукти "здоровими": дієтологиня назвала несподіваних ворогів при схудненні

04:18

Шикарний оселедець в кетчупі: рецепт дуже смачного маринаду

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вівці біля паркану за 51 секунду

03:39

Як зберегти апельсини на півроку: секрет кулінарів

02:50

Революція в медицині: знайдено сенсаційний спосіб виявлення деменції

02:22

У бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту

02:22

Як зробити кристалізований мед знову рідким: про цей трюк мало хто знає

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти