ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

Анна Косик
29 серпня 2025, 09:27
1334
Окупаційна армія продовжує будь-якою ціною просуватися на гарячих напрямках та, схоже, готує нову операцію.
ВСУ, покровское направление
На Покровському напрямку тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що повідомили аналітики:

  • ЗСУ просунулися біля Покровська
  • Ворог проривається на Покровському напрямку з великими втратами
  • На Запорізькому напрямку в українських військових є успіх

Українські військові мають успіхи в районі Покровська, що на Донеччині. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксовано просування ЗСУ на північний схід від міста.

Геолокаційні дані підтверджують, що Сили оборони посунулися вперед у населеному пункті Новоекономічне, який на карті DeepState знаходиться частково у сірій зоні.

Штурми армії РФ біля Покровська не припиняються

Водночас окупаційні війська РФ не припиняють спроб атакувати українську оборону і також мають просування в районі Покровська. Аналітики зафіксували рух ворога в південній частині міста та на північ від села Лисівка.

ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW
Покровськ / Інфографіка: Главред

Однак такі "успіхи" противника коштують Росії дуже дорого. Адже малі піхотні групи із застосуванням БПЛА часто розбивають і втрати росіян дуже значні на Покровському напрямку.

На Запорізькому напрямку ситуація напружена

Окрім цього в ISW повідомили про успіх українських захисників на західному напрямку Запорізької області. Геолокаційні дані підтверджують просування українських сил у південній частині Приморського, що розташоване на північний захід від Оріхова.

В той же час ворожі війська закріпилися у південній частині населеного пункту вздовж Придніпровської залізниці, а також українські військові фіксують перегрупування, накопичення резервів та проведення розвідки ворогом, що може свідчити про підготовку масштабної операції.

Ситуація біля Покровська - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка.

Раніше керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук повідомляв, що зараз є загроза оточення Покровська, де сконцентровані величезні сили ворога.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що через провал в районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні ЗСУ Запорізька область російські війська Покровськ Фронт
