ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

Що повідомили аналітики:
- ЗСУ просунулися біля Покровська
- Ворог проривається на Покровському напрямку з великими втратами
- На Запорізькому напрямку в українських військових є успіх
Українські військові мають успіхи в районі Покровська, що на Донеччині. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксовано просування ЗСУ на північний схід від міста.
Геолокаційні дані підтверджують, що Сили оборони посунулися вперед у населеному пункті Новоекономічне, який на карті DeepState знаходиться частково у сірій зоні.
Штурми армії РФ біля Покровська не припиняються
Водночас окупаційні війська РФ не припиняють спроб атакувати українську оборону і також мають просування в районі Покровська. Аналітики зафіксували рух ворога в південній частині міста та на північ від села Лисівка.
Однак такі "успіхи" противника коштують Росії дуже дорого. Адже малі піхотні групи із застосуванням БПЛА часто розбивають і втрати росіян дуже значні на Покровському напрямку.
На Запорізькому напрямку ситуація напружена
Окрім цього в ISW повідомили про успіх українських захисників на західному напрямку Запорізької області. Геолокаційні дані підтверджують просування українських сил у південній частині Приморського, що розташоване на північний захід від Оріхова.
В той же час ворожі війська закріпилися у південній частині населеного пункту вздовж Придніпровської залізниці, а також українські військові фіксують перегрупування, накопичення резервів та проведення розвідки ворогом, що може свідчити про підготовку масштабної операції.
Ситуація біля Покровська - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка.
Раніше керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук повідомляв, що зараз є загроза оточення Покровська, де сконцентровані величезні сили ворога.
Напередодні аналітики ISW повідомляли, що через провал в районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.
Більше новин:
- "Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України
- Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами Калібр
- Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред