Росіяни погрожують висадкою десанту в Одесі: в ЦПД оцінили загрозу

Коваленко розповів, чи можуть окупанти здійснити операцію з моря.

Росія не має шансів на успішну операцію з моря / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що повідомив Коваленко:

Інформація про загрозу десантування росіян на Одещині неправдива

Росія посилює локальну пропаганду в Україні

Україна протидіє будь-яким російським загрозам

У місцевих пабліках Одеси та області нещодавно почали з'являтися дописи про нібито загрозу висадки російського десанту. Цю інформацію прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

У Telegram він заявив, що подібні дописи є нічим іншим, як фейками та військовими страшилками країни-агресорки Росії. Воєнної сухопутної загрози та можливості в окупантів здійснити якусь операцію з моря немає.

Росія хоче створити катастрофу

Оскільки шанси на успішну військову операцію з висадки десанту дорівнюють нулю, Росія витрачає зараз великі ресурси на повітряні удари. Таким чином вона пробує створити гуманітарну катастрофу і паралельно з цим витрачає великі сили на локальну пропаганду.

"Зараз важливо витримати. Енергетики працюють, військові працюють - багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці. Можна зрозуміти тих, хто втомився. Причина всього лиха - Росія. Але таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни. Витримаємо", - додав Коваленко.

Для чого окупанти б'ють по Одещині

Главред писав, що Одеса зараз найбільше потерпає від атак по інфраструктурі. Депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.

Можливо, росіяни розраховують на соціальну напругу або певні внутрішні обурення. Хоча, на його думку, це так не працює, адже навіть без світла люди прекрасно розуміють, хто є джерелом цих проблем.

Ситуація на Одещині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 19 грудня російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень.

Згодом стало відомо, що РФ атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів вже відомо про багатьох загиблих та поранених.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня в районі села Маяки російський "Шахед" убив 43-річну матір трьох дітей Інну Влаєву. Сім'я їхала в машині мостом через Дністер, повертаючись до Одеси.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

