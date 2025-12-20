Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

Симоньян зробила несподівану заяву, яка стосується її дітей.

Маргарита Симоньян розповіла про реанімацію дітей/ колаж: Главред, скрін із відео

Що сталося з дітьми Симоньян

Чому вона заговорила про це

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, розповіла про те, як довелося реанімувати її дітей.

Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян вирішила висловитися після того, як російська блогерка вирішила народжувати вдома і втратила свою дитину.

За словами путіністки Симоньян, у неї були легкі пологи, проте дітей довелося рятувати.

Маргарита Симоньян поділилася подробицями/ Скрін з відео: youtube.com

"У мене було три досвіди безхмарних пологів. Безхмарних для мене. Два з них - другий і третій - без епідуралки, взагалі без нічого. На відео, яке знімала моя сестра, що була присутня як група підтримки, чути, як лікар уже під час потуг каже: 'Не чіпайте її, вона сама!'.

Діти Симоньян і Кеосаяна були в реанімації / Instagram

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

