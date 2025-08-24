Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

Сирський подякував українським бійцям, які тривалий час тримають оборону Покровська.

Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, facebook/CinCAFofUkraine

Основне:

ЗСУ звільнили три населені пункти в Донецькій області

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною

Українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села в Донецькій області. Серед яких: Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок - там, де найскладніше. Де захист української Незалежності та українського Прапора - не просто високі слова, а щоденний ризик і щоденний подвиг", - зазначив Сирський. відео дня

Головнокомандувач поспілкувався з бійцями ЗСУ, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника.

Також Сирський нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

"Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні головкома ЗСУ.

Він додав, що ситуація на фронті справді непроста, противник зосередив на Покровському напрямку свої основні зусилля, але ЗСУ тримають оборону.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Нещодавно речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що в районі Добропілля ворог потрапив в оточення.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

