Зеленський хоче змінити командувача ПВК "Південь" Дмитра Карпенка - чому

Руслана Заклінська
20 грудня 2025, 21:49
Держава працює над зміцненням протиповітряної оборони Одеси.
Зеленський розглядає заміну командувача ПВК "Південь" Карпенка / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, повітряне командування "Південь"

Ключові тези Зеленського:

  • Одеса зазнає посилених російських атак
  • Україна посилить протиповітряну оборону міста
  • Обговорюється заміна командування повітряного командування "Південь"

Одеса протягом останнього тижня потерпає від посилених ворожих атак. Держава посилює ППО та вже було обговорено питання щодо заміни командування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна.

Глава держави анонсував швидкі рішення для захисту міста. За словами Зеленського, держава вже працює над зміцненням протиповітряної оборони Одеси та переглядає управлінські рішення у військовому командуванні.

Президент повідомив, що розглядається питання заміни командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка. Наразі триває пошук іншої кандидатури.

"Ми зараз боремося за Одесу, усилюємо ППО. Посилювати будемо і командування. Я сьогодні проговорив це питання, щодо заміни командувача ПВК "Південь" Карпенко. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко", - заявив президент.

Він додав, що головним завданням залишається максимальний захист цивільного населення, Одеси та інших регіонів України від російських атак.

Чому РФ постійно атакує Одесу - думка депутата

Депутат Одеської міської ради, ветеран і підприємець Олександр Славський в інтерв'ю Главреду пояснив причини постійних ударів. За його словами, південь України близький до тимчасово окупованих територій та Криму, тому атаки з моря, літаків і ракет реалізувати легше.

Славський також припускає, що Росія може розраховувати на соціальну напругу, проте більшість одеситів чітко розуміє, хто відповідальний за руйнування, і вважає винними саме росіян, які таким чином мстяться за втрати у Куп’янську.

Атаки РФ по Одещині - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський заявив, що після масованих атак РФ в Одеській області всі служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням людей базовими ресурсами. За його словами, проведено координаційні наради, а військовим поставлено завдання якнайшвидше запровадити тимчасові рішення для доступу до продовольства, пального й ліків.

Нагадаємо, 19 грудня російські війська завдали балістичного удару по порту в Одеській області. Роботу оперативних і екстрених служб у регіоні ускладнювала тривала повітряна тривога.

Крім цього, окупанти також атакували міст поблизу населеного пункту Маяк. Уночі по ньому вдарили близько 10 дронів-камікадзе типу "Шахед", ще приблизно п'ять - удень. Крім того, РФ застосувала балістичну ракету з касетним боєприпасом.

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

