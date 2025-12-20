Рус
Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП

Руслана Заклінська
20 грудня 2025, 20:41
3272
Польські медіа повідомили, що Навроцький подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину".
Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП
Зустріч кароля Навроцького з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Навроцький подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину"
  • Книга містить свідчення очевидців Волинської трагедії
  • В Офісі президента України заперечили факт дарування книги

Президент Польщі Кароль Навроцький подарував видання, присвячене Волинській трагедії, президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі у Варшаві 19 грудня. Про це повідомило польське видання Gazeta.pl.

Зустріч лідерів двох держав розпочалася з урочистої церемонії за участю представників МЗС та Канцелярії президента Польщі. Після офіційної частини Зеленський та Навроцький провели переговори віч-на-віч, які тривали значно довше, ніж було передбачено протоколом.

Сам Кароль Навроцький у своїх соцмережах охарактеризував розмову як "жорстку, але чесну та партнерську". За його словами, сторони обговорили питання, які мають ключове значення для обох країн.

Увагу журналістів прикувало фото з палацу, опубліковане Канцелярією польського президента. На знімку помітили два томи видання Інституту національної пам'яті під назвою "Документи Волинського злочину".

Видання вийшло у 2023 році, коли Навроцький очолював Інститут нацпам'яті Польщі. Книга містить свідчення очевидців подій на Волині - однієї з найскладніших сторінок у спільній історії України та Польщі.

Реакція Офісу президента України

Попри повідомлення польської преси, в Україні цю інформацію заперечують. Як повідомляє "Новини.LIVE" з посиланням на джерела в Офісі президента, факт дарування книги не відповідає дійсності.

Співрозмовники видання підтвердили, що двотомник справді був присутній у залі, де проходила зустріч, проте Навроцький не передавав його Зеленському і українська делегація ці книги не забирала.

Суперечки Польщі та України щодо Волинської трагеді

Раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда закликав до спокійного та конструктивного вирішення історичних суперечностей між Києвом і Варшавою, зокрема щодо подій на Волині. Згодом Україна дала згоду на ексгумацію останків поляків у селі Пужники на Тернопільщині, яке повністю знищили разом із його жителями 1945 року.

Зустріч Зеленського з Навроцьким - новини за темою

Нагадаємо, Польща розглядає можливість передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до окремих українських безпілотних і ракетних технологій. Переговори тривають, остаточного рішення поки немає, повідомили в Генштабі ЗС Польщі.

Також президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач раніше повідомляв, що можливий щонайменше короткий обмін думками між лідерами.

Як повідомляв Главред, Польща допускає передачу Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові технології. Президент Кароль Навроцький 19 грудня заявив, що після вирішення формальностей таке рішення можливе.

Про джерело: Gazeta.pl

Gazeta.pl - один з найбільших інтернет-ресурсів у Польщі, який публікує актуальні новини та корисні поради для водіїв. Також на сайті можна обмінятися думками та додати власні коментарі щодо тієї чи іншої теми.

Чи продасть Трамп Україну Путіну за ящик червоної ікриПогляд

07:32

Вибухи, тривала детонація і спалахи в небі: РФ потужно атакували безпілотники

07:28

Дітей довелося реанімувати: Симоньян розповіла про те, що трапилося з дітьми

