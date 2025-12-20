Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП

Польські медіа повідомили, що Навроцький подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину".

Зустріч кароля Навроцького з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Навроцький подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину"

Книга містить свідчення очевидців Волинської трагедії

В Офісі президента України заперечили факт дарування книги

Президент Польщі Кароль Навроцький подарував видання, присвячене Волинській трагедії, президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі у Варшаві 19 грудня. Про це повідомило польське видання Gazeta.pl.

Зустріч лідерів двох держав розпочалася з урочистої церемонії за участю представників МЗС та Канцелярії президента Польщі. Після офіційної частини Зеленський та Навроцький провели переговори віч-на-віч, які тривали значно довше, ніж було передбачено протоколом.

Сам Кароль Навроцький у своїх соцмережах охарактеризував розмову як "жорстку, але чесну та партнерську". За його словами, сторони обговорили питання, які мають ключове значення для обох країн.

Увагу журналістів прикувало фото з палацу, опубліковане Канцелярією польського президента. На знімку помітили два томи видання Інституту національної пам'яті під назвою "Документи Волинського злочину".

Видання вийшло у 2023 році, коли Навроцький очолював Інститут нацпам'яті Польщі. Книга містить свідчення очевидців подій на Волині - однієї з найскладніших сторінок у спільній історії України та Польщі.

Реакція Офісу президента України

Попри повідомлення польської преси, в Україні цю інформацію заперечують. Як повідомляє "Новини.LIVE" з посиланням на джерела в Офісі президента, факт дарування книги не відповідає дійсності.

Співрозмовники видання підтвердили, що двотомник справді був присутній у залі, де проходила зустріч, проте Навроцький не передавав його Зеленському і українська делегація ці книги не забирала.

Суперечки Польщі та України щодо Волинської трагеді

Раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда закликав до спокійного та конструктивного вирішення історичних суперечностей між Києвом і Варшавою, зокрема щодо подій на Волині. Згодом Україна дала згоду на ексгумацію останків поляків у селі Пужники на Тернопільщині, яке повністю знищили разом із його жителями 1945 року.

