Скоро на країну обрушиться нова магнітна буря: стала відома дата

Ангеліна Підвисоцька
20 грудня 2025, 10:35
427
Ця магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
Названо дату нової магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Зовсім скоро Україну накриє сильна магнітна буря. Вона буде досить сильною. Про це повідомляє meteoagent.

З 16 грудня Україна була під атакою дуже сильної магнітної бурі. Тоді вона вдарила відразу з потужністю 5 балів. Наступного дня вона стала 6-бальною. На такому рівні вона протрималася і 18 грудня. 19 грудня ще потужність то падала до 4-х балів, то знову зростала.

відео дня

Після цього потужність магнітної бурі знизилася до трьох балів, а 21 грудня і зовсім впаде до одного бала. Очікується, що 22 грудня Україну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до 4-х балів.

магнітна буря
Україну скоро атакує нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і В. Повідомляється, що 16 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 12 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.", - ідеться в повідомленні.

Скоро на країну обрушиться нова магнітна буря: стала відома дата
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
