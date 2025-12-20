Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Коротко:
Український поет Євген Рибчинськийнесподівано видав таємницю зникнення популярного російського співака Валерія Леонтьєва.
В інтерв'ю "Наодинці" Рибчинський розповів, куди подівся артист. За його словами, він востаннє бачив Валерія Леонтьєва 2022 року в Іспанії. Він зазначає, що навіть незважаючи на не дуже близьке спілкування, було видно, що в Леонтьєва більше проблеми зі здоров'ям.
Крім того, Рибчинський повідомив, що Леонтьєв продовжує виступати, але робить це на особливих умовах.
"Леонтьєв - це старше покоління. З ним спілкувався тато. Востаннє я його бачив в Іспанії 2022-го. Він сильно хворий, так. Він виступає. Коли треба, коли платять великі гроші, то він виступає. У Європі. Він боїться за своє життя, за своє здоров'я", - розповів поет.
Про персону: Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.
