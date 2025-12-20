Рус
Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Олена Кюпелі
20 грудня 2025, 18:12
173
Валерій Леонтьєв, можливо, серйозно хворий і боїться за своє життя.
Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв серйозно хворий / колаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/

Коротко:

  • Чому зник Валерій Леонтьєв
  • Що відомо про здоров'я Леонтьєва

Український поет Євген Рибчинськийнесподівано видав таємницю зникнення популярного російського співака Валерія Леонтьєва.

В інтерв'ю "Наодинці" Рибчинський розповів, куди подівся артист. За його словами, він востаннє бачив Валерія Леонтьєва 2022 року в Іспанії. Він зазначає, що навіть незважаючи на не дуже близьке спілкування, було видно, що в Леонтьєва більше проблеми зі здоров'ям.

відео дня
Леонтьєв
Леонтьєв виступає за особливих умов / УНІАН

Крім того, Рибчинський повідомив, що Леонтьєв продовжує виступати, але робить це на особливих умовах.

"Леонтьєв - це старше покоління. З ним спілкувався тато. Востаннє я його бачив в Іспанії 2022-го. Він сильно хворий, так. Він виступає. Коли треба, коли платять великі гроші, то він виступає. У Європі. Він боїться за своє життя, за своє здоров'я", - розповів поет.

Валерій Леонтьєв із дружиною
Валерій Леонтьєв із дружиною / фото: скрін instagram.com/valera_leontiev/

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, одна з пасажирок літака в терористичній Росії напала на співака-путініста Олексія Глизіна, який вилітав з Москви.

Напередодні діти українського музиканта і співака Степана Гіги, про смерть якого стало відомо буквально днями, вийшли на зв'язок і зробили щемливий пост про померлого родича.

Валерій Леонтьєв

Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

Валерій Леонтьєв новини шоу бізнесу
