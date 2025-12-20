Ціни поповзли вгору: ключовий продукт на Святвечір неочікувано подорожчав

Головне:
- В Україні підвищують ціни на рибу
- Оселедець і скумбрія подорожчали на кілька гривень за кілограм
На Святвечір українці традиційно готують пісні страви. Оскільки м'яса на столі в цей день бути не має, ключовим продуктом для приготування частини страв стає риба.
Згідно з даними на сайті Мінфін, напередодні Святвечора цього року оселедець та скумбрія зросли у ціні у порівнянні із середньомісячними цінами минулого місяця.
Як в Україні переписали ціни на рибу
Станом на 20 грудня оселедець слабосолений в українських супермаркетах в середньому коштує 221,25 гривні за кілограм. Минулого місяця його продавали по 218,35 гривні.
Схожа ситуація і з свіжомороженою скумбрією. Кілограм цієї риби сьогодні українці можуть купити в середньому по 254,63 гривні, тоді як в листопаді вона коштувала 242,27 гривні.
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл-2026
Главред писав, що за підрахунками директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень.
Це на 10,7 % більше, ніж торік. Для розрахунку аналітики використали новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що до святкування Різдва залишилося менше тижня і це відображається на цінах на багато продуктів. Зокрема вартість деяких молочних продуктів у супермаркетах помітно зросла.
Раніше повідомлялося, що ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%.
Напередодні стало відомо, що сіль морська харчова вагою один кілограм у середньому тепер коштує 35,50 гривень, хоча ще минулого місяця покупці платили за таку ж пачку солі 38,77 гривні.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
