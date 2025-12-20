"Боляче усвідомлювати втрату": діти Степана Гіги вийшли на зв'язок після смерті співака

Близькі Степана Гіги пообіцяли продовжувати справу популярного співака.

Діти Степана Гіги тепло звернулися до артиста / Колаж Главред, фото Instagram/ Основна світлина kvitoslavagiga kvitoslavagiga

Діти українського музиканта і співака Степана Гіги, про смерть якого стало відомо буквально днями, вийшли на зв'язок і зробили щемливий пост про померлого родича.

На своїй сторінці в Instagram, звернення до батька опублікувала дочка артиста Квітослава.

"Дорогі рідні, друзі, колеги, всі, хто любив і поважав Степана Гігу. Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню путь, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти та сльози як знак любові та поваги", - пишуть близькі музиканта.

Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

За словами дітей Степана Гіги, співак був "людиною великого серця". "Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у будь-який момент свого життя. Він жив так, щоб залишити слід - у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх", - додали вони.

Діти улюбленого українцями артиста пишуть, що їм особливо боляче усвідомлювати втрату. "Але водночас ми відчуваємо велику вдячність і гордість за те, що діти Великої людини. Ми прощаємося, але не прощаємося з пам'яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і тому світлі, яке він залишив після себе", - додали вони.

У Степана Гіги не витримало серце/ фото: instagram.com, Степан Гіга

Близькі Степана Гіги також написали, що справа його життя житиме далі. "Ми зробимо все можливе, щоб зберегти і продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й далі об'єднували людей", - додали вони.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степана Гігу 2002 року було нагороджено золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

