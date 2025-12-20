Кремль пришвидшив підготовку до нападу на Європу: Буданов назвав перші цілі РФ

Росія планує окупувати кілька країн Європи у найближчі роки.

Буданов озвучив новий план Кремля щодо нападу на Європу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Що сказав Буданов:

Росія пришвидшує підготовку до нападу на Європу

РФ хоче окупувати балтійські країни

Планів на окупацію Польщі в Росії немає

Країна-агресорка Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скорегував ці плани у бік скорочення.

Як повідомив в інтерв'ю Клубу LB очільник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, тепер росіяни можуть розпочати прямі агресивні дії проти Європи вже з 2027 року.

Яка мета Росії

Під ударом в першу чергу опиняться країни Балтії. Буданов стверджує, що за рахунок вторгнення в Європу Росія хоче реалізувати свої імперські амбіції.

"На півночі — тільки Північний Льодовитий океан і далі за колом — Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході — Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні — Китай, буде взагалі катастрофічно — сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", - пояснив очільник ГУР.

Буданов додав, що балтійські країни Росія хоче окупувати, а на Польщу в Кремля інші плани. Цю державу РФ розглядає лише для ударів та військової кампанії без захоплення.

Американська розвідка дізналася, що Путін планує нове вторгнення

Главред писав, що за даними Reuters, у звітах розвідки США йдеться, що диктатору Володимиру Путіну потрібна вся Україна, і не тільки вона. Йдеться про план з повернення під вплив Москви всіх територій колишнього СРСР.

Видання зазначає, що звіти розвідки разюче відрізняються від картини, яку малюють президент США Дональд Трамп і його команда: прагнучи швидкого врегулювання в Україні, вони на публіку розповідають, як сильно Путін хоче миру.

Загроза нападу Росії на країни Заходу - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що група російських прикордонників днями перетнула кордон з Естонією. Ймовірно, це частина ширшої кампанії Кремля зі створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до майбутньої ​​війни між НАТО та Росією.

Напередодні лідер Росії Володимир Путін назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Раніше стало відомо, що Росія передислокує свої окупаційні війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні таки буде укладено мирну угоду про завершення війни.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

