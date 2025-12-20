Кремль пришвидшив підготовку до нападу на Європу: Буданов назвав перші цілі РФ

Що сказав Буданов:
- Росія пришвидшує підготовку до нападу на Європу
- РФ хоче окупувати балтійські країни
- Планів на окупацію Польщі в Росії немає
Країна-агресорка Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скорегував ці плани у бік скорочення.
Як повідомив в інтерв'ю Клубу LB очільник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, тепер росіяни можуть розпочати прямі агресивні дії проти Європи вже з 2027 року.
Яка мета Росії
Під ударом в першу чергу опиняться країни Балтії. Буданов стверджує, що за рахунок вторгнення в Європу Росія хоче реалізувати свої імперські амбіції.
"На півночі — тільки Північний Льодовитий океан і далі за колом — Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході — Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні — Китай, буде взагалі катастрофічно — сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", - пояснив очільник ГУР.
Буданов додав, що балтійські країни Росія хоче окупувати, а на Польщу в Кремля інші плани. Цю державу РФ розглядає лише для ударів та військової кампанії без захоплення.
Американська розвідка дізналася, що Путін планує нове вторгнення
Главред писав, що за даними Reuters, у звітах розвідки США йдеться, що диктатору Володимиру Путіну потрібна вся Україна, і не тільки вона. Йдеться про план з повернення під вплив Москви всіх територій колишнього СРСР.
Видання зазначає, що звіти розвідки разюче відрізняються від картини, яку малюють президент США Дональд Трамп і його команда: прагнучи швидкого врегулювання в Україні, вони на публіку розповідають, як сильно Путін хоче миру.
Загроза нападу Росії на країни Заходу - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що група російських прикордонників днями перетнула кордон з Естонією. Ймовірно, це частина ширшої кампанії Кремля зі створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до майбутньої війни між НАТО та Росією.
Напередодні лідер Росії Володимир Путін назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.
Раніше стало відомо, що Росія передислокує свої окупаційні війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні таки буде укладено мирну угоду про завершення війни.
Більше новин:
- Мирний план США не спрацює: в FP пояснили, чим небезпечний пункт про Донбас
- Сили оборони успішно уразили військовий корабель РФ: Генштаб оприлюднив деталі
- Росіяни погрожують висадкою десанту в Одесі: в ЦПД оцінили загрозу
Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред