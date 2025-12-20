Рус
Україна критично залежить від розвідданих США: Буданов про важливі деталі

Олексій Тесля
20 грудня 2025, 11:53
53
Скорочення безоплатного обміну розвідувальною інформацією не стане критичним ударом, каже начальник ГУР.
Ракета, Кирило Буданов
США попереджають Україну про ракетні удари РФ, повідомив Кирило Буданов / УНІАН, міноборони РФ

Головне із заяв Буданова:

  • Україна отримує від США попередження про ракетні загрози
  • Київ і Вашингтон співпрацюють у галузі супутникової розвідки

Україна значною мірою спирається на Сполучені Штати у двох найбільш чутливих сферах розвідки - отриманні супутникових даних і функціонуванні систем попередження про ракетні загрози.

Як підкреслив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, скорочення безоплатного обміну розвідувальною інформацією не стане критичним ударом, якщо продовжать діяти комерційні угоди.

відео дня

Він пояснив, що співпраця в галузі супутникової розвідки ґрунтується на двох засадах: доступі до даних у рамках допомоги і платних контрактах із приватними компаніями.

Якщо буде припинено лише безкоштовний доступ до оптичних супутникових знімків, Україна втратить приблизно 15-17% розвідувальних можливостей, що, за оцінкою Буданова, не є фатальним. Втрати в сегменті радіолокаційної супутникової розвідки виявляться більш відчутними - близько 46%, що ускладнить роботу, але все ж не призведе до повної зупинки процесів.

Куди серйознішим сценарієм, підкреслив глава ГУР, стане можливе блокування комерційних контрактів на отримання супутникових даних. У такому разі наслідки будуть вкрай важкими.

"Критично буде, якщо ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Ось тоді ми падаємо майже до нуля", - підкреслив Буданов.

Він також додав, що ще однією зоною критичної залежності від США залишається система раннього виявлення балістичних загроз. Водночас у більшості інших напрямів розвідувальної діяльності Україна здебільшого покладається на власні ресурси та напрацювання.

Нові дані розвідки США: що відомо

В аналітичних матеріалах американської розвідки зазначається, що цілі Володимира Путіна виходять далеко за межі України. За цими даними, Кремль прагне відновити вплив Москви на всьому пострадянському просторі. Йдеться не тільки про повне підпорядкування України, а й про домагання на території інших колишніх республік СРСР, включно з державами, які сьогодні входять до складу НАТО.

Раніше Буданов розкрив імовірність нової атаки. Ситуація залишається складною і вимагає пильної уваги, попередив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову гарантій для України. "Це не означає, що на нас чекає постійна війна, але ми маємо бути готовими до захисту, включно зі збройним, у будь-який момент", - заявив він.

Як повідомляв Главред, раніше Буданов назвав чинники для завершення війни. Глава ГУР окреслив умови, за яких можливе перемир'я між Україною і Росією.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

