Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Анна Ярославська
29 серпня 2025, 06:47
6413
Москва нібито більше не наполягає на повному контролі чотирьох областей.
Хакан Фідан, Путін, війна в Україні
Хакан Фідан заявив про зміну вимог РФ щодо України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха

Головні тези:

  • Турецьке МЗС повідомило про зрушення в позиції РФ щодо війни проти України
  • Росія більше не вимагає повного контролю над чотирма областями
  • Уперше сторони окреслили конкретні позиції під час третього раунду переговорів у Стамбулі

Упродовж останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні. Деталі розкрив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Глава МЗС Туреччини стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області, пише tgrthaber.com.

відео дня

"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною", - наголосив він.

При цьому Фідан вважає, що стратегічна втрата частини Донецької області ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію і надати простір для подальшого діалогу.

Міністр закордонних справ Туреччини також розповів, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції. Згодом вони були винесені на обговорення під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

"Тоді ми побачили початок кінця", - зазначив Фідан.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Віткофф вірить, що мирну угоду між Росією та Україною може бути укладено до кінця року або навіть раніше.

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на європейські джерела, що Київ нібито готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Зеленський готовий порушувати питання українських територій, але зробити це він може винятково під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Реальний сценарій завершення війни - думка експерта

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найбільш реалістичний варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Також він вважає, що Україна відновить свою територіальну цілісність швидше, ніж Азербайджан.

"Але у нас все буде набагато швидше, оскільки у Путіна немає 35 років, по-перше, його власного життя, а, по-друге, його режим стільки не проживе. Щойно Путін ослабне, його з'їдять свої ж, а потім режим швидко розвалиться, а з ним і все, що поки що називається "Російською Федерацією", - упевнений Огризко.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:25Війна
Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

08:10Погляди
"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:47Політика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Останні новини

09:23

Навіщо птахи купаються в піску: лише одиниці знають правильну відповідь

09:00

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхиВідео

08:25

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:10

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуваннямПогляд

08:04

Не важливо якою мовою говориш: Каменських розлютила своїм висловлюванням у СШАВідео

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
08:01

Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами КалібрВідео

07:30

Став тінню себе: папараці вдалося сфотографувати невпізнанного Міккі Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

07:10

Де три відмінності між двома чоловіками з гітарою: на пошуки відповіді є всього 27 секунд

Реклама
06:47

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:17

Від уроків "Мінська" до нової коаліції союзниківПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з автомобілем біля скелі за 10 с

05:23

Навіщо німці кладуть під килим фольгу: незвичний лайфхак

04:30

Визнання та новий етап: трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі 29 серпня

04:07

Чому кіт лиже, а потім раптово кусає - пояснення зоологів здивуєВідео

03:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - грошіВідео

02:34

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний БугВідео

02:05

Кількість загиблих у Києві зросла: влада розкрила масштаби нічного удару

01:56

Алмаз, якому судилося стати діамантом: Ольга Сумська показала себе в юності

01:30

"Попросила покласти край": зірка "Гаррі Поттера" розкрила свій останній план

Реклама
01:01

США дають "зелене світло" великому пакету озброєння: що отримають ЗСУ найближчим часом

00:50

Дружина Monatik випадково засвітила обличчя восьмимісячного сина

00:08

Неймовірний старт і напружений фінал: як "Полісся" ледь не створило сенсацію в Італії

28 серпня, четвер
23:56

Переможниця "Холостяка-13" екстрено покинула країну через суд

23:35

Кейт Міддлтон і принц Вільям приховували від старшого сина важливу таємницю: причина

23:16

У Польщі розбився винищувач F-16 - що відомо про авіакатастрофуВідео

23:14

"Шах і мат" для Кремля: аналітик запропонував неочевидний хід для завершення війни

22:28

На дорогах помітили незвичайний знак - про що попереджають чорно-білі квадрати

22:19

Смертельний сигнал: як за кольором диму визначити "здоров’я" двигуна автомобіля

21:04

"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агентВідео

20:57

Часник буде розміром із кулак: простий крок у серпні, який змінить врожайВідео

20:55

Путін і Зеленський не готові самостійно покласти край війні - Білий дімВідео

20:37

Експерти назвали 5 найкращих і найгірших продуктів для жінок 50+ років

20:36

Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться - Мерц назвав причину

20:07

"Буде на папері": Зеленський розповів, коли з'являться гарантії безпеки

20:03

Що приховує нова тактика РФ: експерт розкрив головну мету масованих обстрілів

19:44

Трамп поставив дедлайн: розкрито коли буде підписана угода між Україною та РосієюВідео

19:33

Джордж Клуні не зміг взяти участь у Венеційському кінофестивалі: у чому причина

19:22

Пекельна спека накриває регіони: синоптики назвали дату похолодання

19:15

Підозрюваний у розкраданні землі ДГ "Дніпро" Олександр Овсюк працевлаштував на підприємство свою співмешканку актуально

Реклама
19:10

Відкладений терор по Києву: що влаштувала РФПогляд

19:03

В Україні дорожчає один із найважливіших продуктів - що буде з цінами у вересні

18:33

Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют

18:20

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

18:14

З'явилась перша реакція США на масовані удари РФ по Києву - що сказали у Трампа

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

17:39

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти