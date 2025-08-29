"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Москва нібито більше не наполягає на повному контролі чотирьох областей.

Хакан Фідан заявив про зміну вимог РФ щодо України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха

Головні тези:

Турецьке МЗС повідомило про зрушення в позиції РФ щодо війни проти України

Росія більше не вимагає повного контролю над чотирма областями

Уперше сторони окреслили конкретні позиції під час третього раунду переговорів у Стамбулі

Упродовж останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні. Деталі розкрив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Глава МЗС Туреччини стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області, пише tgrthaber.com.

"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною", - наголосив він.

При цьому Фідан вважає, що стратегічна втрата частини Донецької області ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію і надати простір для подальшого діалогу.

Міністр закордонних справ Туреччини також розповів, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції. Згодом вони були винесені на обговорення під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

"Тоді ми побачили початок кінця", - зазначив Фідан.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Віткофф вірить, що мирну угоду між Росією та Україною може бути укладено до кінця року або навіть раніше.

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на європейські джерела, що Київ нібито готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Зеленський готовий порушувати питання українських територій, але зробити це він може винятково під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Реальний сценарій завершення війни - думка експерта

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найбільш реалістичний варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Також він вважає, що Україна відновить свою територіальну цілісність швидше, ніж Азербайджан.

"Але у нас все буде набагато швидше, оскільки у Путіна немає 35 років, по-перше, його власного життя, а, по-друге, його режим стільки не проживе. Щойно Путін ослабне, його з'їдять свої ж, а потім режим швидко розвалиться, а з ним і все, що поки що називається "Російською Федерацією", - упевнений Огризко.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

